Доктор Захарова выделяет 4 ошибки весенней аллергии

Врач пояснил о том, как определенные продукты питания и привычки сна могут ухудшить течение сенной лихорадки.

Около 49 процентов населения страдают от сенной лихорадки. По словам Татьяны Захаровой, семейного врача, “яблоки, помидоры, фрукты без косточек, дыни и бананы могут вызвать обострение сенной лихорадки у некоторых людей”. Сенная лихорадка может вызывать постназальный заложенный кашель и чихание. Ее можно усугубить, если не спать на гипоаллергенном постельном белье ночью или утром.

Гипоаллергенные постельные принадлежности рекомендованы медицинскими исследованиями для снижения сенной лихорадки. Акриловые одеяла и синтетические подушки – отличные варианты. Ищите гипоаллергенные изделия из пены с эффектом памяти и хлопка.

Принятие душа перед сном – еще одна ошибка, которую совершают новички. Это поможет удалить пыльцу с кожи в течение дня. Принятие душа перед сном может помочь уменьшить симптомы сенной лихорадки. Можно уменьшить симптомы, если чаще убирать свою спальню во время сезона сенной лихорадки.

Закрывайте окна на ночь, чтобы пыльца не попадала в спальню, пока вы спите. Ваш врач может порекомендовать и другие методы лечения симптомов сенной лихорадки.