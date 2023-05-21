Пользователи Android массово переходят на iPhone

iPhone стал более привлекательным для пользователей Android в США. Они массово перешли на iOS. Согласно отчету компании Consumer Intelligence Research Partners, (CIRP), вот что обнаружили аналитики.

15% пользователей iPhone сообщают, что их предыдущим смартфоном было устройство на базе Android. В исследовании говорится, что это на 4% больше, чем в прошлом году, и на 5% больше, чем в 2020 и 2021 годах.

Согласно новому исследованию, за последние пять лет Apples iPhone также привлек больше покупателей, чем устройства Android. По данным CIRP, смартфон Apples также достиг рекордной средней цены чуть ниже 1000 долларов.

В последний раз в 2018 году бывшие пользователи Android составляли 15 процентов от всех новых покупателей iPhone. В 2016 году самый высокий процент составлял 21%. Только 2% покупателей iPhone заявили, что до этого они приобрели обычный телефон или iPhone стал их первой покупкой. 83% респондентов заявили, что ранее владели iPhone.