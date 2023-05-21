 

В Сальвадоре девять человек погибли в давке во время футбольного матча

21.05.2023, 11:05, Разное
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В Сальвадоре по меньшей мере девять человек погибли в давке, возникшей на стадионе Кускатлан во время матча. Сообщение об этом было опубликовано в Twitter национальной полицией Сальвадора.

По меньшей мере двое болельщиков находятся в критическом состоянии. Сообщается, что давка на стадионе произошла после того, как группа болельщиков попыталась проникнуть на трибуны. Игра была остановлена. Директор национальной полиции этой страны также подтвердил, что перед матчем были проданы электронные билеты, и пообещал провести расследование.

В результате беспорядков, последовавших за футбольным матчем в Индонезии, погибли 127 и получили ранения 180 человек. Нико Афинта – главный инспектор полиции Восточной Явы. Он рассказал, что после игры болельщики проигравшей команды вышли на поле. Полиция применила против них слезоточивый газ, чтобы успокоить. В результате возникла давка.


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