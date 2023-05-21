Бот-симулянт в один присест лишит людей рабочих мест

Еще одна страшилка заполонила мир: эмоциональные роботы! Нет-нет, они не способны на человеческие чувства. Искусственный интеллект научил бездушную железяку «симулировать счастье».

Как следствие, боты-симулянты дружно займут рабочие места миллионов людей, коим на работе положено все время быть счастливыми, то бишь постоянно с улыбкой транслировать позитив. Дескать, именно от этого зависит производительность. Не от креативности, профессионализма и добросовестности, а именно от положительных эмоций работника. Странно? Вовсе нет, ведь речь не о тружениках станка и лопаты, а о сотрудниках колл-центров.

Если кто толком не знает или подзабыл, что это за зверь такой, поспешим напомнить, что именно колл-центры наполняют спамом ваши смартфоны. Это посредники между фирмами и клиентами, чаще всего не знающими о своей потенциальной роли и не желающими стать таковыми. Множество операторов не только обрабатывают звонки, но и сами обзванивают все номера клиентской базы, назойливо рекламируют ненужные вам товары и услуги. А все для того, чтобы увеличить лояльность клиентов и, соответственно, рост продаж, а значит, завоевать достойное место под солнцем для своей компании.

Нынешние роботы так поумнели, что теперь запросто могут симулировать счастье и другие чувства, что в конечном итоге приведет к тому, что они займут места в колл-центрах. В Британии опасения по поводу сокращения штатов появились после того, как телекоммуникационная компания BT, собирающаяся перейти на искусственный интеллект, объявила о сокращении к концу текущего десятилетия до 55 000 рабочих мест.

По прогнозам тамошних экспертов, замена людей ботами в колл-центрах станет началом того, что компании будут давить на сотрудников, заставляя их быть счастливыми все время, как это запрограммировано машинами. Питер Мантелло, профессор медиа и киберполитики японского частного университета Рицумейкан, поведал о сей установке:

«Наблюдение — это социальный контроль и формирование поведения людей. И поэтому на рабочем месте эта идея быть позитивным, подлинным и счастливым будет все больше и больше связываться с производительностью. Я думаю, мы увидим, что эмоции будут играть еще более важную роль в создании или измерении идеи хорошего работника».

Звонки работников колл-центров уже прослушиваются, причем позитивность и «счастье» оператора является одним из показателей для многих начальников. Есть опасения, что в будущем колл-центры станут одним из первых мест обитания «эмоционального ИИ». Используя распознавание голосовых тонов, боты смогут оценивать эмоциональное состояние звонящего и давать соответствующий ответ — от радости до сочувствия и успокаивающего совета.

Принстонский университет (США) недавно обнародовал 20 профессий, наиболее подверженных риску быть сокращенными благодаря искусственному интеллекту, и в группу риска попали работники колл-центров. ИИ используется в колл-центрах и как инструмент продаж:

«Ответы клиентов могут поступать в механизм языкового моделирования в режиме реального времени, и соответствующие, специфические для клиента подсказки быстро поступают к телемаркетологу». Или можно представить, что люди-телемаркетологи будут заменены ботами с поддержкой языкового моделирования».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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