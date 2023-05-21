Робота Фёдора научили материться

Антропоморфный робот-спасатель Фёдор, разработанный НПО «Андроидная техника», овладел обсценной лексикой, сообщили разработчики.

По их словам, это поможет машине быстрее адаптироваться к жизни в России и применить навыки в работе.

– Мы передали Фёдора коллегам из МЧС. Оказалось, что он не понимал некоторых жизненно необходимых для работы команд. В связи с этим было принято решение отправить андроида на курсы повышения квалификации, – рассказал инженер «Андроидной техники» Семён Казанцев.

Нецензурным словам Фёдор в течение года обучался в многочисленных трудовых коллективах уральских предприятий – он посещал металлургические производства, забои и некоторые предприятия ВПК, также он принимал участие в ликвидации коммунальных аварий зимой этого года.

Сейчас разработчики пытаются вернуть роботу другие полезные функции, утраченные в результате обретения новых знаний.

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