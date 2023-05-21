Илья Любимов: Конфликт Екатерины Вилковой со мной был ужасным опытом

Илья Любимов, известный по телеролям “Не родись красивой” и “Отель Элеон”, рассказал, как тяжело переживает свои ссоры с Екатериной Вилковой. Они счастливы в браке уже более 12 лет и воспитывают своих двоих детей вдвоем.

Любимов признал, что семейные скандалы случаются крайне редко. “Мы не ссоримся, как известно”. За последние 10 лет было всего 2-3 случая, или момента, которые можно считать ссорой. Конфликты начинал именно я. Каждый раз мне было недостаточно Кати. Во всех смыслах, и даже физически.”.

Илье Любимову было очень трудно переносить ссоры с женой, и в эти моменты он был наиболее подавлен. “Мы никогда не расставались, но я сильно раздражал ее, и мы оба находились в одной комнате. Последствия этого инцидента были ужасными, и я остался без сил. Я чувствовал себя так, словно ветровое окно вылетело и выкачало из меня всю энергию”.

Любимов давно привык к конфликтным ситуациям: “Меня всегда туда тянет. Я руководствуюсь правилом: “Когда падаешь – оттолкнись”. Никто не должен меня жалеть. Когда человек бросается в пропасть, я сделаю все, чтобы он оказался там как можно быстрее. Конфликт – эффективное средство для меня. Я бы предпочел, чтобы у людей было негативное мнение обо мне. Это сделает мое послание более действенным. Мне нравится напряженность и противоречивость конфликта. С Катей все с точностью до наоборот. Я просто чувствую себя умирающим”.

Любимов познакомился с Вилковой в церкви, и они поженились в 2011 году. До свадьбы у актеров был платонический роман. Оба не жалеют об этом. Актриса сказала, что они искали отношения, которые могли бы остаться в жизни. Перед свадьбой они проводили время вместе, чтобы развить духовную связь.