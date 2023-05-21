 

Глава МИД Польши – РФ видит в Западе угрозу и потому стремится его расколоть

21.05.2023, 6:38, Новости дня
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Россия последовательно стремится расколоть Запад, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. По его словам, передаёт WNP, Москва считает Запад угрозой своей «имперской идентичности», и это проявляется не только в украинском кризисе, но и в других аспектах международных отношений.


АР

«Цель РФ состоит в том, чтобы рассорить нас там, где только это возможно, РФ считает нас, Запад, угрозой для своей имперской идентичности. И, независимо от того, говорим ли мы о текущем контексте российских действий в отношении Украины или о любом другом контексте, в котором мы можем говорить об отношениях между Западом и Россией, цель РФ — расколоть Запад… РФ сильна в сравнении с нами, когда мы расколоты», — предупредил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в ходе двухдневной конференции Польского института международных дел Strategic Ark 2023 в Варшаве.

«Что касается Украины, то каждая страна, которая относится к трансатлантическому сообществу, ЕС или просто свободному миру в целом, каждая страна, которая представляет собой его часть, может гордиться тем уровнем единства, которого нам удалось достичь, поддерживая Украину», — отметил он. 

Одновременно глава МИД подчеркнул, что во время саммита в Вильнюсе странам — членам НАТО следует проявить уважение и благодарность своим друзьям с Украины, потому что они фактически сражаются и платят самую высокую цену за защиту общих ценностей и свободы.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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