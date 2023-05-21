Zа Vойну: О численности и потерях ВСУ

Историк Илья Топчий о численности и потерях ВСУ.

Давно не писал. Были тут проблемы с компьютером и браузером (предположительно взломали и напакостили). Бывает.

Недавно – точнее, позавчера, 18 мая 2023 года, – в блоге у Бориса Рожина публиковалась любопытная инфографика по потерям ВСУ: https://colonelcassad.livejournal.com/8365720.html. 264 тысячи убитых, 11 тысяч пленных и 407 тысяч в строю.

Любопытная вот почему. Недавно, в конце апреля 2023 года, в Конгрессе США имел место быть отчет по потерям ВСУ. Там называлась общая цифра потерь порядка 300 тысяч человек, в том числе 110 тысяч убитыми. Это, кстати, много. Потери России по погибшим оценивались, как в 3-4 раза меньшие: 25-30 тысяч человек. Американская разведка, кстати, ещё до начала СВО как раз и оценивала примерно такое соотношение потерь: как один к четырем.

400 тысяч человек при этом оценивались, как боевой состав. Без тыла (100 тысяч человек) и новобранцев (ещё 100 тысяч человек). Спасибо, кстати, одному человеку за инфоподдержку. И без НГУ, пограничников и, похоже, теробороны (это ещё 250-300 тысяч человек на круг). С учетом большого количества войск у них на севере, в тылу и так далее получалась типичная ситуация образца Гражданской войны в России сто лет назад. То есть, это когда мобилизовано много – в июле 2022 года, например, 700 тысяч в ВСУ и 250 тысяч в иные структуры, помимо довоенного состава. А воюет немного (весной 2023 года у Киева – порядка 200-250 тысяч военнослужащих на ЛБС).

Эти данные по потерям также удивительным образом совпадали с теми, что публиковались здесь 12 февраля: порядка 65 тысяч убитых у ВСУ (57 тысяч своих и 8 тысяч интуристов): https://schneider-krieg.livejournal.com/59698.html. На финал апреля 2023 года у них предполагалось, действительно, около 110 тысяч убитыми (в том числе сильно более 10 тысяч интуристов). Снова спасибо кое-кому (сведения не мои).

Потери у них убитыми за последние четыре месяца:

– январь 2023 года – 6,5 тысяч убитых (почти треть – в Соледарской бойне);

– февраль 2023 года – 11 тысяч убитых. В том числе много они потеряли во время наступления Вагнера 23-27 февраля в Артемовске, когда из 30-35 тысяч личного состава ВСУ оказалось угроблено 12 тысяч человек, в том числе 4-5 тысяч убитыми;

– март 2023 года – 11 тысяч убитых;

– апрель 2023 года – 15 тысяч убитых.

Если приведенные оценки верны, получается, что треть всех потерь убитыми ВСУ понесли за последний отчетный квартал (февраль-апрель 2023 года). Что означает, что и потери, и ожесточенность боев заметно растут. Самая кровопролитная война в Европе со времен ВМВ. В среднем потери у украинской стороны порядка 8 тысяч убитых в месяц. При этом последние три месяца (февраль-апрель 2023 года) в среднем потери у ВСУ свыше 12 тысяч убитых в месяц. А за 11 предшествовавших месяцев кампании средние потери ВСУ убитыми (в месяц) менее 7 тысяч убитыми (и январь 2023 года с его Соледарской бойней получается здесь вполне среднестатистический месяц).

Примерно вот так. Будем посмотреть.

https://schneider-krieg.livejournal.com/61128.html – цинк

PS. На фотографии командир 3-го батальона 10-й огбр, которая наступала в районе Сакко и Ванцетти. Был уничтожен вместе с штабом на 2-й день атаки.

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