Истории о Вендиго, описанные торговцем мехом Джорджем Нельсоном в начале XIX века

Истории о Вендиго – монстрах, в которых превращаются люди, попробовавшие человеческую плоть, очень распространены среди индейцев Канады и многие до сих пор в них верят.

Есть множество историй о вендиго. В каких-то они представляют из себя фактических монстров, которые бродят по лесам в поисках свежего мяса. В других они злобные духи, способные вселяться в тела людей.

Чаще верят во что-то среднее, что в человека вселяется злобный дух, после чего человек физически и духовно трансформируется в монстроподобную сущность, чья цель существования такая же как у вампиров – нападать на живых людей, чтобы утолить голод.

В начале 19 века в Монреале жил торговец мехами Джордж Нельсон, который тесно контактировал с индейскими племенами и оставил после себя огромное количество дневников, писем и мемуаров. В том числе с историями о вендиго.

"Существует своего рода болезнь, это характерно для культур кри и сото (индейские племена), которой они боятся больше всего на свете. Не без причины, так как последствиями ее в 49 случаях из 50 является смерть.

Они называют это Вендиго, что можно перевести как "Гигантский", потому что это существо в самом деле необычно больших размеров – Голиаф рядом с ним будет выглядеть младенцем.

Голова Вендиго достигает верхушек самых высоких тополей, они пропорционального размера, так что должны быть очень тяжелыми, их походка грозная, при каждом их шаге земля сотрясается. Они часто преследуют свою добычу невидимо, но они не могут настолько полностью избавиться от всех неудобств природы, чтобы их приближение не было известно заранее.

Тайный и необъяснимый ужас пронизывает тех, кого он преследует. Эти гиганты, как считается, обитают где-то на далеком севере, и даже в эти дни заходят в наши земли. Время от времени они "захватывают" индейцев, из-за чего происходит каннибализм, начинается расстройство, похожее на манию".

Нельсон описывает, что в основном люди "заражаются" злым духом Вендиго когда при тех или иных обстоятельствах, даже при очень вынужденных, они пробуют человеческое мясо. У индейцев подобное считается чуть ли не самым злостным грехом и строжайше запрещено.

При этом Нельсон утверждает, что даже сам лично видел людей, "захваченных" Вендиго.

"Я верю, что те, кто однажды охотился на своих собратьев, с тех пор испытывают огромное желание снова вкусить такой же пищи и их не волнует способ ее добывания.

Я видел нескольких, которые были низведены до этой тревожной степени, и, хотя позже я думал, что в их глазах была лишь дикость, на их лицах читалось замешательство, очень похожее на то, что бывает у помилованных убийц".

Нельсон описал множество своих наблюдений "одержимых" Вендиго. Одно из таких произошло в декабре 1812 года, когда он жил среди индийцев кри у реки Пиджин близ озера Виннипег. Он утверждает, что в какой-то момент один немолодой уже индеец начал вести себя странно: стучал зубами, кричал и стонал, раздевался догола и выбегал по ночам в лес.

Его дочь и зять уговаривали его вернуться домой, но мужчина не только рычал, как животное, но и выразил желание съесть плоть своей дочери. А затем он просто лег на холодную землю и свернулся в позе эмбриона:

"Так он делал каждую ночь в течение месяца, каждый раз спал на улице голым. Он ничего не ел, лишь иногда сгрызал небольшой кусок сырого мяса. Днем он был более сдержанным, но на его лице и тогда было выражение одержимого дьяволом".

В другой раз Нельсон столкнулся с Вендиго когда работал на торговом посту в Лак-Ла-Ронж. Однажды вечером из леса появилась растрепанная индейская женщина с дикими глазами, за которой бежала собака, несущая в зубах кусок мяса.

Индейцы быстро опознали, что мясо из тела человека, и хотя не было ясно, есть ли связь между безумной женщиной из леса и собакой, они предположили, что женщина может быть одержима вендиго. Однако они все-таки сжалились над ней и впустили в теплый дом.

"Ее вид был изможденным, диким и расстроенным. Как только она появилась, индейцы сразу поняли, в чем дело, но из милосердия, а также для безопасности и для того, чтобы выяснить правду, они давали ей пищу, главным образом костный жир.

Ее пустили в дом и задавали обычные вопросы, но ее ответы были расплывчатыми, неопределенными и противоречивыми. Торговцы дали женщине немного вкусной еды, но, хотя она казалась голодной, она только притворялась, что ест, а на самом деле засовывала кусочки за вырез своего платья.

Потом женщина отказалась от угощения. Она начала целовать и обнимать детей своих хозяев, как это было принято, но не смогла скрыть ненасытный аппетит, который пробудила в ней эта любезность. Это тоже вызвало подозрение. Как и необычайное зловоние, которое она испускала".

По словам Нельсона, в тот вечер воины племени пристально следили за таинственной дикаркой, и их мрачные подозрения подтвердились, когда она проснулась посреди ночи и подкралась к спящему ребенку.

Один из воинов стал отталкивать ее, после чего она накинулась на него с рычанием. Она кусалась и царапалась как хищное дикое животное, и даже когда он вонзил свой томагавк ей в голову, она продолжала невозмутимо кидаться на него. Ее убили лишь когда еще несколько воинов накинулись на нее с оружием.

Нельсон описывал, что женщина обладала необыкновенной силой и сумела выдержать множество опасных ран, прежде чем наконец упала замертво.

В своих дневниках Нельсон писал, что можно стать Вендиго путем обмана. Когда кто-то обманом заставляет другого человека съесть кусок человеческого мяса. А еще злые духи могут проникнуть в сны и через сновидения заставлять человека сделать это.

Нельсон описывал случай, когда один индеец стал умолять других убить его, потому что ему стали сниться такие сны и что он поддался уговорам. Он просил убить его как можно быстрее, потому что он думал, что вот вот вот станет Вендиго и тогда его будет невозможно убить обычным способом.

Соплеменники согласились убить его и однажды, когда он был в лесу, они устроили на него засаду, расстреляв его из ружей. Но пули не возымели никакого эффекта и тогда они набросились на него с томагавками и изрубили его до смерти.

Но когда они бросили тело в огонь. чтобы сжечь его дотла, произошло кое-что еще:

"Они собрали большую кучу сухого дерева и уложили на нее тело. Тело вскоре было уничтожено, но сердце оставалось совершенно целым. Оно несколько раз откатывалось от груды и они кидали его обратно. Но в итоге они разрезали его на мелкие кусочки и с большим трудом, но оно было уничтожено".

Эта чрезвычайная сложность в убийстве Вендиго отражена во многих историях. В некоторых говорится, что его можно убить лишь серебряной пулей, или обезглавить его или разрубить на мелкие части. Но даже этого недостаточно и его требуется тщательно сжечь на костре, иначе он вернется к жизни.

"Индейцы верят, что когда человек собирается превратиться в вендиго, он или она издает крик, и все, кто находится в пределах слышимости, парализуются.

Вам даже не обязательно это слышать, вы даже можете быть глухим, вам просто нужно быть достаточно близко, вот и все, что требуется. Крик вендиго парализует людей и именно так он может съесть целый лагерь, даже если потребуется месяц или два, чтобы проглотить всех!

Впрочем, это не самая серьезная часть всего дела. Когда у человека проявляются симптомы вендиго, его нужно убить до того, как действительно произойдет изменение, потому что трудно убить полноценного вендиго.

У них ледяные сердца и способность воссоединяться с частями своего тела и возвращаться к жизни, даже после того, как им отрезали голову и разрубили на куски. Лучший способ избавиться от них – попросить католика убить их или зарядить пистолет каким-нибудь священным предметом".