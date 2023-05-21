 

Древнейший в мире костер горит уже 6 тысяч лет

21.05.2023, 5:49, Разное
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Когда исследователи наткнулись на Горящую гору в 18 веке, они приняли ее за вулкан. Однако оказалось, что они наткнулись на нечто гораздо более странное.

В австралийском Новом Южном Уэльсе находится старейшей в мире угольный костер, который не гас тысячелетиями.

Большинство ученых считают, что огонь горит по меньшей мере 6 000 лет, хотя некоторые утверждают, что намного дольше.

Он расположен примерно в 30 метрах под землей под горой Уинген, и на языке местного народа вонаруа означает «огонь». Поскольку он находится под землей, невозможно увидеть огонь или даже определить его размер, но дым, поднимающийся из горы, свидетельствует о его присутствии.

– Никто не знает размеров пожара под Горящей горой, вы можете только предположить это, – сказал в 2022 году профессор пожарной науки Гильермо Рейн из Имперского колледжа Лондона. – Вероятно, это шар диаметром от 5 до 10 метров, температура которого достигает 1000 градусов по Цельсию.

Его подпитывают груды угля, лежащие под горой. Точно так же, как кусок угля, становящийся белым в камине, беспламенный огонь медленно проникает сквозь уголь со скоростью около 1 метра в год.

Ученые вычислили возраст огня путем измерения пути его распространения (примерно на 6,5 километров), и скорости, с которой он горит. Однако, правда в том, что никто не знает, когда это началось.

Также неизвестно, как начался пожар, но почти наверняка это были не люди. Удар молнии или сильный пожар в кустарнике – более вероятные причины.

В блоге, где профессор Рейн подробно описывает свой визит на Горящую гору, он объясняет, что тепло, откачиваемое от угольного пожара, создало 50-метровую зону вокруг вершины холма, где нет никакой растительности.

Он отмечает, что аналогичные подземные пожары угля были обнаружены в других частях мира, в первую очередь в Китае, Индии и США. Например, пожар на шахте Централия в Пенсильвании произошел случайно в 1962 году в лабиринте заброшенных угольных шахт. Несмотря на множественные попытки его потушить, он все еще горит по сей день и, как ожидается, будет гореть еще 250 лет.


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