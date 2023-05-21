 

Косатки развязали войну с парусниками

21.05.2023, 5:46, Разное
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У побережья Испании наблюдается всплеск столкновений касаток с парусниками в Гибралтарском проливе. Однако это необычные «аварии», а целенаправленные тараны со стороны этих могучих млекопитающих.

Ученые обнаружили, что в течение последней недели косатки активно атакуют парусные лодки, перевернув три из них, штурмуя рули и сталкиваясь с бортом судна.

Замечено, что взрослая косатка впервые напала на лодку после ранения и наступления «критического момента агонии». Однако она не действовала в одиночку, а ее сопровождали молодые косатки, которые мастерски копировали ее стратегию.

Один из шкиперов парусника, ставшего жертвой нападения стаи касаток, рассказал о произошедшем. По его словам, две маленькие косатки «покачивали руль сзади, а затем более крупная особь несколько раз отходила назад и с силой таранила судно сбоку». Четко прослеживалось социальное поведение животных, где молодые особи подражали действиям взрослой особи.

Шкипер отметил, что затем маленькие косатки переняли технику взрослой особи и начали сами атаковать судно.

– Две маленькие косатки наблюдали за техникой взрослой особи, а затем с разбега также столкнулись с парусником, – добавил он.


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