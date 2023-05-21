Zа Vойну: Писатели и нейросети

Писатели и нейросети

Уважаемые читатели!

Сегодня мне хотелось бы поделиться соображениями на модную тему – нейросети в нашей жизни. Для писателя это, конечно, более, чем актуально, я не мог пройти мимо, в результате чего родились соображения, представляемые ниже. Особо хочу отметить, что данная статья является частью Образовательного курса для начинающих писателей, разрабатываемого литературным сайтом (можно сказать, молодым издательством) «Графовер», очень интересным, перспективным, на мой взгляд. Над Курсом работает команда авторов, в том числе и я. Пользуясь случаем, рекомендую этот сайт и его сообщество ВКонтакте. Ну, а теперь, собственно, статья:

ПИСАТЕЛЬ И НЕЙРОСЕТИ

Серьезный разговор о современной литературе не может не учитывать тему нейросетей – того, насколько этот технический феномен может повлиять на судьбы писателей в наши дни. Уже, наверное, общим местом стали примеры рисунков, созданных нейросетями на уровне вполне квалифицированного художника, вызвавшие разговоры в таком духе: а зачем, собственно, издателям теперь нужны будут иллюстраторы, оформители – не художники, понятно, экстра-класса, а ремесленники-профессионалы, делавшие обложки и иллюстрации книг. На таком уровне их вполне заменят эти самые нейросети, чьи возможности развиваются просто с невероятной быстротой: если сравнить с тем, что было год назад, то прогресс бешеный, феерический, небо и земля – так говорят специалисты.

Ну, а отсюда естественные волнения в писательской среде: если нейросети так быстро обучаются рисовать, то несложно предположить, что через несколько лет они научатся на основании заданного синопсиса, владея алгоритмами написания текстов, вполне сносно сочинять эти самые тексты. Вначале рассказы, затем повести, а затем и романы – при той эволюции, что мы наблюдаем… Да, собственно, уже и сочиняют, правда это лишь первые шаги, но вот-вот мы увидим и вторые, и третьи. Конечно, вряд ли и в этой области от электронных мозгов следует ожидать шедевров в духе Достоевского – Толстого – Чехова, да ведь издателям этого и не нужно. Им надо штамповать читабельный продукт, рассчитанный на среднего потребителя, чем, собственно, и занимается большинство современных профессиональных авторов; а если так, то резонный вопрос: ну и какой смысл в этих авторах, если их работу станет на том же уровне выполнять нежить, обладающая громадным преимуществом – ей не надо платить?..

Приходится признать, что вопрос резонный. Во всяком случае, задуматься над ним стоит. Ну а кроме чисто прагматической плоскости есть и теоретическая; серьезного думающего человека в принципе должна волновать эта проблема: а что вообще ожидает общество с развитием систем искусственного интеллекта? К каким глубоким социальным и психологическим последствиям это может привести, каков он, облик нашего будущего?..

Мы в пределах данного раздела в философские тонкости забраться, конечно, не сможем, но и без внимания оставить данный вопрос тоже нельзя. Поэтому будем разбираться.

Ну и для начала, конечно, нам необходимо четко понять и дать внятное рабочее определение понятию «нейросеть», поскольку многие знакомы вообще с этой проблематикой по принципу «вокруг да около»: дескать, есть такая штука нейросеть, сама рисует, пишет, музыку сочиняет и т.д. – как говорят в кибернетике, «черный ящик», то есть вот некий оператор, он дает результат, а как результат достигается, что происходит в операторе, как он устроен – того не знаем. В иных случаях, правда, и знать незачем, но не в нашем. Мы должны исповедовать научный подход к профессии, следовательно, хотя бы в первом приближении сознавать сущность феноменов, имеющих ключевое значение для работы.

И начать придется с того, что само понятие в наши дни сильно «зашумлено» рекламно-медийной составляющей. Вот, например, при наборе слова «нейросеть» в поисковике и переходе в раздел «картинки», поисковые системы выдают нечто таинственно-абстрактное, такие «мультики», чаще всего на синем или фиолетовом фоне, видимо, короткие световые волны больше соответствуют беспокойно-заманчивым эмоциям, чем длинные. Ничего по сути, зато загадочно. Иными словами, во всем этом очевидно стремление возбудить любопытство, возможно, и с легким мистическим оттенком, разбередить воображение, нагнать таинственности, а еще точнее сказать – выдать простое за сложное. Ну и, конечно, заметен здесь расхожий психологический прием: внушить потребителю, что нейросеть есть нечто ультра-современное, супер-модное, что приобщиться к ней – значит, ощутить себя на самом острие прогресса… Все это элементы маркетинга, а нам надо заглянуть поглубже. Так что же значит термин «нейросеть»?

Если предельно популярно, то нейросеть – это написанная на каком-либо языке программирования рабочая программа, которая будучи загружена в компьютер (название не совсем точное, правильнее говорить: информационно-поисковое устройство, ИПУ), заставляет внутренности этого устройства воспроизводить ряд достаточно сложных действий, характерных для работы человеческого мозга. Мы тут заранее оговариваемся – во-первых, «человеческого», а не мозга иного млекопитающего, рептилии и т.д.; во-вторых – «достаточно сложных», потому что элементарные действия, производимые человеческим мозгом, выполняли устройства, известные древним египтянам, грекам, римлянам. Об этих «достаточно сложных» действиях задумались, когда удалось создать практически пригодные электронные лампы (радиолампы), то есть в самом начале ХХ столетия, но еще почти полвека прошло, прежде чем комбинации радиоламп получилось воплотить в то, что мы сейчас называем «компьютер», а тогда называли ЭВМ (электронно-вычислительная машина), при этом понятие «компьютер» объемнее, а еще правильнее все-таки говорить: ИПУ. Но мы не будем чересчур умничать, и в дальнейших рассуждениях станем придерживаться привычного «компьютер».

Итак, время рождения первых практически рабочих электронных компьютеров – 1944-1946 годы, грубо говоря, конец Второй мировой войны. И тогда же начались попытки реализации нейросетей, то есть внедрения в ламповые машины программ, способных заставить эти машины выполнять достаточно сложные интеллектуальные и даже когнитивно-эвристические функции: рассчитывать математические модели, реагировать на изменения окружающей среды (первые электронные игрушки), делать переводы текстов с одного языка на другой, сочинять музыку…

Сама по себе тема увлекательная, и тех, кому интересен тот ранний этап, мы отсылаем к отличной книге советских популяризаторов науки Н. Коберского и В. Пекелиса «Быстрее мысли», вышедшей в 1959 году в издательстве «Молодая гвардия» (второе издание – 1963 год). Она есть в сети, найти совсем легко, однако мы бы особенно порекомендовали найти ПДФ-формат, так как оба издания снабжены совершенно шикарными иллюстрациями (художник Г. Позин, мультипликатор с «Союзмультфильма», ныне здравствующий, ему 99 лет!), что вообще характерно для советской научно-популярной литературы. Так вот, имеется в книге глава, где подробно рассказывается, как суперсовременные «роботы» той эпохи работают, вычисляют, переводят, сочиняют музыку и даже стихи. Со стихами, правда, получился скандал, сейчас, конечно, совершенно забытый, а когда-то довольно нашумевший: авторы привели в тексте стихотворение туманно-романтического содержания, при этом тоже туманно указав: «…утверждают, что эти стихи написала машина» – ну, сегодня бы мы сказали, что стихи написала нейросеть.

Впоследствии выяснилось, что никакая машина вирши не писала, а сочинили то ли сами авторы, то ли Бог знает кто. Их за это в меру покритиковали, хотя они могли вполне резонно указать на то, что огородились словечком «утверждают, что…». Но ладно, суть не в том, а том, что и с тогдашней примитивной начинкой ИПУ могли выполнять какие-то когнитивно-эвристические задачи. Музыку сочинять – точно. Для примера напомним популярные советские кинофильмы несколько более поздних времен: «Доживем до понедельника», 1968 год (режиссер С. Ростоцкий) и «Зимний вечер в Гаграх», 1985 год (режиссер К. Шахназаров) – в обоих фильмах есть эпизоды, в которых звучит «компьютерная» музыка. Да, разумеется, это художественные произведения, но в данном случае реальная основа имеется.

Таким образом, мы можем уверенно сказать: ничего принципиально нового в современных нейросетях нет. Но как всегда, «дьявол кроется в деталях» – громоздкое «железо» старых компьютеров просто было не в состоянии переварить уже разработанные перспективные программы. И лишь с появлением технологий, позволивших создать неведомые ранее композитные материалы, к примеру, электропроводящие полимеры, удалось преодолеть узкое место, тормозившее прогресс. Компьютеры с современными внутренностями уже могут загружаться развитыми программами, что в совокупности способно выполнять процессы, направленные на решение нетривиальных задач – ну, давайте с осторожной оговоркой скажем: творческих. А поскольку нас в первую очередь интересуют задачи литературного творчества, то мы и будем толковать о них.

Итак, насколько нейросеть может написать художественное произведение, скажем, стихи? Ответ: настолько, насколько это заложено в программе, написанной человеком на том или иной языке программирования.

Если в этой программе объясняется, что такое размер, ритм, рифма и т.п., ну и, разумеется, в нее, в программу, заложен по максимуму словарь, такой примерно, как словарь Ожегова или Ушакова, что полностью под силу памяти современных компьютеров. То есть смысл понятий заранее включен в программу. В этом случае да, наша сеть действительно сможет выдать нечто читабельное. В случае прозаического произведения – очевидно, в нее нужно загружать синопсис, и естественно, чем более разработанный, тем оно лучше. Скажем, чтобы получить средний по объему рассказ примерно на 30 000 печатных знаков (10-12 нормальных страниц), хорошо бы сделать детальный синопсис страниц на 4-5, по сути, сценарий; небольшая повесть на 75-80 тысяч потребует сценария страниц на 12-13, и так далее. Насколько это продуктивно?.. Единства мнений нет, да так оно и должно быть.

Известный писатель Юрий Никитин уверяет, что нейросети в писательской работе – это именно то, о чем он мечтал долгие годы. Мол, ему больше всего нравится придумывать оригинальные идеи, воплощать их в увлекательных сюжетах, создавать яркие характеры, остроумные монологи… и он терпеть не может рутинную скучную работу по оснастке всего этого необходимым описательным «мясом» типа: «он шел по улице, поглядывая на номера домов… холодный осенний дождь моросил над серым городом… она медленно поднималась по лестнице, вспоминая вчерашний разговор с сестрой…», все это, конечно, нужно, но уныло, крайне муторно для творческой натуры. И вот у этой натуры появляется убедительный помощник, по мнению Никитина: теперь можно полностью отдаться сочинению блестящих сценариев, отправлять их в нейросеть, все равно что в руки «литературного негра» и получать на выходе готовый продукт с рутинной доработкой.

Наверное, какая-то логика в том есть, и все же, мы думаем, многие не согласятся с мэтром современной фантастики. Есть авторы, которым дорога каждая буква своей книги, которые выстраивают каждую фразу, и про дождь, и про подъем по лестнице и не только. И для таких людей не существует никаких «негров», ни живых, ни электронных, есть только творчество, и больше ничего. И писателя высокого класса, того, кто умеет неповторимо выявить и попытаться решить экзистенциальные проблемы, разумеется, никакая электроника заменить не сможет. Ход мысли здесь несложный – в современной философии он называется «антропный принцип»; давайте попробуем применить его к нашей проблематике.

Если уж наша Вселенная изначально задумала создать в самой себе существо, способное понимать и изнутри менять ее, Вселенную (зачем ей это надо, это отдельная тема), то для решения такой задачи она путем проб и ошибок создала нуклеиново-протеиновые системы (живые организмы, проще говоря), а затем все тем же путем довела эти системы до уровня Хомо сапиенс – на этом уровне совокупность хромосом, нейронов, вообще клеточной такни становится такой, что позволяет творить цивилизацию, религию, науку, искусство…

Таким образом: то, что мы именуем творчеством, способно формироваться и поддерживаться системами не меньшего уровня сложности, чем геном и белковая оснастка Хомо сапиенс, наши 46 хромосом, обеспечивающие чудовищно массивный относительно массы тела мозг, прямохождение и др. Следовательно, для организации творческого процесса нужно создавать системы, имеющие как минимум такую же организацию. Пока известен только один способ получения этих объектов – совокупление мужчины и женщины, все прочее дает системы неизмеримо низшего уровня, хотя бы потому, что вся требуха современных компьютеров, все сочетания токопроводящих полимеров не идут ни в какое сравнение по степени организации с нейросоматикой человека.

Следовательно, нынешние нейросети являются очень продуктивным, но приложением, не более, к интеллектуально-творческой деятельности человека, ровно так же, как бульдозер или экскаватор являются приложением к физическому труду. Ну, разумеется: более сложная деятельность – более утонченное и сложное приложение, но не сверх того. Удастся ли нам, людям, внеполовым путем создать нечто, чья структура не менее сложна, чем структура хромосом, нервной, соматической ткани человека, и соответственно это нечто сможет уже без нашей поддержки создавать теории космофизические, философские и всякие иные, молиться Богу или аргументированно отвергать его?.. – поживем-увидим, хотя пока это видится маловероятным.

Это, однако, теория. А практически, разумеется, можно ожидать того, что в ближайшие годы литературное пространство начнет наполняться произведениями, «написанными» нейросетями по методу Никитина. Это, конечно, не отобьет охоту у желающих писать, решать «вечные» вопросы нашего бытия, но конкуренцию в финансовом плане, безусловно составит. К этому нужно быть готовым. Хотя, с другой стороны, вот такое разделение на «машинные» и «авторские» тексты наверняка повысит ценность последних, подобно тому, как пометка «ручная работа» повышает цену вещей по сравнению с продукцией машинного производства. На творчество «эксклюзивных» писателей наверняка будет такой же спрос как на изделия ведущих художников, модельеров, ювелиров. Снобизм никто не отменял, и люди готовые платить огромные деньги за портрет кисти Никаса Сафронова, за изделия фирм Сент-Лоран, Баленсиага, Фаберже, вполне возможно, будут гордиться тем, что у них дома есть книга, написанная «самим» Пелевиным, и купленная тоже за изрядную сумму.

Не исключено, что появятся «авторские» книги, на которых указан номер экземпляра: выпустили 100 пронумерованных экземпляров нового романа знаменитого писателя NN, и некий мажор не пожалел 2-3 тысяч рублей, чтобы приобрести экземпляр № 38 или № 87 и потом важничать перед гостями… Словом, возможны варианты. Да, конечно, «среднему» автору придется туговато: либо пробивайся в элиту, либо иди в таксисты, курьеры, дворники. Первое невозможно?.. Отнюдь. Трудно, да. И даже очень трудно. Но возможно. Интернет большой, работай, не ленись, заставь говорить о себе. Кто обещал, что будет легко?..

(с) Всеволод Глуховцев

—