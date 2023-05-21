Мнение: О страхе Украины перед Армией России… Вот и главная причина?

Примерно месяц назад глава ГУР МОУ Кирилл Буданов, характеризуя анонсированный на весну «контрнаступ» ВСУ, употребил такие выражения, как «в ближайшее время» и «будет быстро». Но вот уже май месяц на исходе, а ВСУ так и остаются на исходных позициях, причём все их громкие заявления о «продвижении» уже через пару дней оказываются fake news.

Почему #Украина упускает драгоценное время, которое работает против неё?

Один из наиболее вероятных ответов даёт украинский генерал с характерной фамилией Драпатый.

По его словам, Вооружённые силы Украины всё ещё проводят тренировки для проведения операций по форсированию Днепра на лодках и понтонных мостах. «Создаются определённые условия для того, чтобы барьер на реке Днепр не только не помешал нам, но и помог нам выполнить нашу задачу. Если условия будут подходящими, мы будем двигаться вперёд», — заявил американской The Washington Post бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск «Херсон» Михаил Драпатый. Он также сообщил, что тренировки проходят два раза в неделю, а украинские военные также строят баржи, чтобы переправлять на другой берег технику.

Заявления сильные, что и говорить. Особенно вот это — «если позволят условия, мы будем двигаться вперёд». Сам собой так и напрашивается вопрос: а если условия не позволят, то что? ВСУ начнут двигаться назад?

Ну и ещё из интересного. Тот же Кирилл Буданов насчитал «военного компонента» ВС РФ около 370 тыс. чел. плюс Росгвардия и ЧВК — всего менее 400 тыс. чел. Им противостоит, по данным проекта Lostarmour, уже не менее 1,3 млн военных из ВСУ и ТрО. Это более чем троекратно выше обороняющейся стороны. По классике — достаточно.

Но «контрнаступ» всё переносится на попозже. Теперь, возможно, и на осень…

Может правы в WP, и Киев боится «не оправдать ожиданий», а по простому говоря — провалится? То есть, боится даже троекратно меньшей по численности ОГВ Армии России?

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