Мнение: Везде гонения
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В Англии – как в России! И это нам доказывает… Виктор Шендерович. Как ни забавно это читать, но именно Виктор сейчас стал в эмиграции центром перманентного скандала, бушующего между “хорошими русскими” и не менее, а то и более хорошими украинцами.
Шендеровича не пустили на собственный концерт в Лондоне, в University College London. И зрителей не пустили. Вроде бы не пустила администрация – по неизвестным причинам.
Шендерович взял зрителей и пошёл с ними в Риджентс-парк, где сейчас и выступает. Красота!
Источник: Размышления вольного социолога
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