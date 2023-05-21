 

Мнение: Везде гонения

21.05.2023, 4:20, Разное
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В Англии – как в России! И это нам доказывает… Виктор Шендерович. Как ни забавно это читать, но именно Виктор сейчас стал в эмиграции центром перманентного скандала, бушующего между “хорошими русскими” и не менее, а то и более хорошими украинцами.

Шендеровича не пустили на собственный концерт в Лондоне, в University College London. И зрителей не пустили. Вроде бы не пустила администрация – по неизвестным причинам.

Шендерович взял зрителей и пошёл с ними в Риджентс-парк, где сейчас и выступает. Красота!

Источник: Размышления вольного социолога


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