 

Zа Vойну: Ударный кулак Сонгун. ВМФ КНДР

21.05.2023, 3:30, Разное
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Обзорный материал о военно-морском флоте Северной Кореи.

Аннотация:

История ВМС КНА начинается 5 июня 1946 года с создания Морских Сил Безопасности со штаб-квартирой в Вонсане. В настоящее время, по данным Министерства обороны Японии, Военно-морские силы КНА располагают 780 кораблями и судами, включая 70 сверхмалых подводных лодок (в том числе подводные лодки класса Yono и подводные лодки класса Sang-O), 20 подводных лодок класса Romeo и более 140 десантных судов на воздушной подушке.

В исторической части видео рассматриваются сражения времен Войны в Корее (Десантная операция близ Каннунг и Самчхок, Битва при Чумунджине, боевые действия близ Вонсана), операции северокорейского флота во времена Холодной войны и после ее окончания. В части видео, посвященной современности, представлены результаты анализа боевого потенциала ВМС КНА, в том числе систем вооружений.

Источник: Colonel Cassad


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