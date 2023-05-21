Мнение: О большом провале кремлёвской пропаганды… Не в последний раз?

Минобороны России официально объявило о взятии под контроль Артёмовска-Бахмута. Несколькими часами раньше практически о том же самом сообщил известный бизнесмен и «кашевар» Евгений Пригожин. И тут…

…произошёл казус.

Внезапно главные пропагандисты Кремля, рупоры ВГТРК и Первого канала… сели в лужу. Просто — промолчав.

«Гремящая пустота на месте информации о взятии Бахмута сегодня на ТВ каналах России. Правильно ли это — скрывать от граждан России итог битвы [длившейся] 242 (так в оригинале, на самом деле — 224) дня?», — задаётся риторическим вопросом второстепенный рупор кремлёвской пропаганды Сергей Марков. И сам же отвечает: «ТВ России холодно молчит… Неправильно это как-то. Вот не могу себе представить, что такое было в 1943 году».

Действительно, даже нейтральные наблюдатели выразили недоумение тем, что главные российские телеканалы в своих выпусках новостей вечером 20 мая полностью проигнорировали заявления о взятии Бахмута под полный контроль. И в программе «Время» на Первом канале, и в вечерних «Вестях» на «России 1» (на НТВ нет вечернего выпуска новостей в субботу) обстановка в Бахмуте упоминалась лишь в контексте дневных заявлений официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, который говорил, что «штурмовые отряды» продолжают бои в западной части города.

Так что, возможно, небезосновательны подозрения тех, кто утверждают, будто некие руководители АП РФ наложили своего рода «эмбарго» на упоминание музыкантов по ТВ, дабы не раздражать лишний раз чей-то сиятельный слух.

Но вот…

Столь же внезапно президент России Владимир Путин поздравил «оркестрантов» и военных с взятием Артёмовска-Бахмута, о чём сообщили в пресс-службе Кремля. «Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артёмовска», — сказали в кремлёвской пресс-службе. Всех отличившихся представят к наградам.

Даже интересно, как будут переворачиваться и переобуваться эрнсты с добродеевыми, а также шушера калибром помельче.

Может, и оргвыводы последуют?

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