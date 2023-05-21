 

Обедневшие из-за инфляции французы не верят обещаниям Макрона

21.05.2023, 2:45, Новости дня
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Для борьбы с инфляцией и падением уровня жизни глава Франции Эммануэль Макрон обещал cнизить налоги для среднего класса, однако больше половины французов сомневаются в эффективности такого шага, приводит Le Figaro выводы недавнего опроса. Среди опрошенных 80% считают, что «президент богатых» поддерживает главным образом «привилегированные» классы, тогда как большинство респондентов идёт вразрез с официальной статистикой и причисляет себя к категории с более низким доходом.


AP

Президент Франции Эммануэль Макрон поставил себе целью вновь завоевать средний класс, пишет Le Figaro. Во время выступления 15 мая в эфире вечерних новостей на TF1 глава государства сообщил о снижении налогов на €2 миллиардов для населения со средними доходами. Позднее в журнале L’Opinion он уточнил, что его слова были адресованы «тем, кто слишком богат, чтобы им помогать» пособиями, и тем, кто «недостаточно богат, чтобы жить хорошо». Во внимание президента попали те группы населения, которые получают зарплату «между 1500 и 2500 евро» и, по его словам, оказались в невыгодном положении из-за «социально-налоговой» системы.

Однако Макрону придётся приложить больше усилий, чтобы убедить французов в своих благих намерениях, указывает издание. Согласно последнему опросу, проведённому аналитическим центром Odoxa-Backbone Consulting специально для Le Figaro, три четверти респондентов считают, что его социально-экономическая политика, напротив, ущемляет средний класс. В то же время 80% опрошенных изображают Эммануэля Макрона «президентом богатых», который покровительствует наиболее «привилегированным» слоям населения. Пострадавшие от инфляции семьи больше не верят, что глава государства поменяет свою позицию: 62% из них сомневаются, что смогут выиграть от снижения налогов, обещанного государством.

К тому же население Франции и её президент по-разному понимают термин «средний класс», делится своими наблюдениями газета. Так, к этой категории причисляет себя подавляющее большинство французов (71%), в то время как на деле к ней относится лишь половина жителей страны. Такое «ошибочное» представление, по мнению аналитического центра, говорит о потере покупательной способности, которую ощутили все неверно опредилившие свой статус слои населения (95% опрошенных). Причиной послужила стремительная инфляция, которая в годовом исчислении составила почти 6%: только на продукты питания цены взлетели почти на 15%.

Таким образом, почти все «обеспеченные» респонденты (92%) почти всегда относят себя к «среднему классу». Только 6% из них назвали себя «обеспеченными», тогда как они представляют 20% населения Франции. Такая тенденция к «преуменьшению» особенно сильно проявляется среди реального «среднего класса», где почти 77% домохозяйств относят себя к категории с меньшим доходом: 60% считают, что принадлежат к «низшему среднему классу», а 17% — даже к «семьям с низким доходом». При таком понижении экономического класса обещания президента для населения ничего не меняют, подчёркивает Le Figaro.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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