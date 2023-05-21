Четырехлапое существо попало на камеру в темноте – видео

В Сети появились пугающие кадры, снятые на камеру видеорегистратора в автомобиле. На ролике видно, как по ночной трассе в районе Чертовиц пробегает с трудом различимое четырехлапое

существо. С первого раза сложно понять, кто именно проскользнул перед движущимися машинами.

Автор ролика объяснил, что неизвестным животным оказалась косуля. Зверек выбежал на проезжую часть в опасный момент, но, к счастью, не пострадал. Водитель вовремя заметил животное, и оно успело убежать в лес.

“Будьте осторожнее на дорогах, особенно в темное время суток”, – предупредил автор ролика.