Четырехлапое существо попало на камеру в темноте – видео
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В Сети появились пугающие кадры, снятые на камеру видеорегистратора в автомобиле. На ролике видно, как по ночной трассе в районе Чертовиц пробегает с трудом различимое четырехлапое
существо. С первого раза сложно понять, кто именно проскользнул перед движущимися машинами.
Автор ролика объяснил, что неизвестным животным оказалась косуля. Зверек выбежал на проезжую часть в опасный момент, но, к счастью, не пострадал. Водитель вовремя заметил животное, и оно успело убежать в лес.
“Будьте осторожнее на дорогах, особенно в темное время суток”, – предупредил автор ролика.
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