Большие надежды на старые грабли

От чего зависит реализация оптимистичного прогноза ЦБ РФ.

Обновленный прогноз развития экономики РФ, опубликованный в Докладе о денежно-кредитной политике Банка России , можно назвать умеренно-оптимистичным. В 2022 году российская экономика сократилась на 2,1% — раньше ЦБ РФ ожидал спада на 2,5%.

А по итогам 2023 года экономика, как полагают в ЦБ, должна показать рост — в интервале от 0,5–2,0% (предыдущий прогноз был в интервале от минус 1% до плюс 1%). Инфляция до конца 2023 года будет расти вплоть до 4,5–6,5% в IV квартале и стабилизируется в 2024 году — прогнозирует финансовый регулятор.

Вполне приличные показатели с учетом ситуации, в которой находится и экономика и ее главный покупатель — федеральный бюджет. Правда, скептики скажут, что рост этот будет с очень низкой базы и не вернет экономику к показателям позапрошлого года, но формально — и правительство, и ЦБ могут сами себе поставить отличные оценки за проделанную работу.

Правда, внимательное чтение «Доклада» откроет несколько деталей, которые могут насторожить экономиста.

Цены, люди и товары

Для жителя РФ существуют три ключевых показателя, по которым люди оценивают положение дел в экономике.

Во-первых, это темпы роста цен — если все дорожает, значит, «все плохо».

Во-вторых — это рост курса доллара. Это не то чтобы совсем плохо (особенно для тех, кто держит часть сбережений в валюте), но служит верным признаком будущего роста цен на импорт.

И третье — это ассортимент магазинов. Если он сокращается и ухудшается, то настораживается и потребитель.

Власти об этом прекрасно знают и прилагают очень большие усилия, чтобы люди видели исключительно хорошую картину.

По поводу инфляции ЦБ РФ почти спокоен: цены растут медленнее, чем год назад, но честно предупреждают регулятор — «текущая динамика годовой инфляции во многом продиктована эффектом высокой базы, возникшей из-за аномально высоких темпов роста цен в марте и апреле 2022 года. Поэтому во II квартале 2023 года годовая инфляция достигнет минимума и окажется меньше цели в 4% (3,6%)» (судя по данным Росстата, можно однозначно утверждать, что инфляция идет ниже этой оценки).

Действительно,

в прошлом году все подорожало настолько резко, что сейчас может показаться, будто цены почти остановились. На самом деле нет — и рост потребительского спроса и номинальных зарплат должны будут подстегнуть цены.

Кстати, именно на потребительский спрос в качестве драйвера роста и указывает ЦБ.

ИЗ ДОКЛАДА ЦБ РФ

«Основной движущей силой расширения экономики в 2023 году будет внутренний спрос. Особенно заметно поддерживать выпуск будет спрос домохозяйств. Его восстановительный рост будет продолжаться весь год. Спрос государственного сектора также будет сохраняться высоким и поддержит инвестиционную активность. В течение 2023 года ожидается размещение средств ФНБ в инфраструктурные проекты внутри экономики России. Кроме того, заметный положительный вклад в выпуск внесут крупные инвестиционные проекты, преимущественно компаний с государственным участием».

Другими словами, экономику будут держать на плаву расходы бюджета, инвестиции из Фонда национального благосостояния и потребительские расходы. На важности этих расходов ЦБ РФ особенно настаивает:

ИЗ ДОКЛАДА ЦБ РФ

«В январе-феврале 2023 года наблюдался восстановительный рост потребительской активности после спада в декабре прошедшего года. В январе положительная динамика зафиксирована во всех крупных категориях. Заметнее всего выросли оборот общественного питания и оборот розничной торговли, при этом платные услуги изменились в меньшей степени. В феврале все показатели указывали на рост потребления. Увеличился оборот розничной торговли, что произошло преимущественно благодаря сегменту непродовольственных товаров. Объем платных услуг также расширился, в то время как оборот общественного питания после январской коррекции незначительно снизился в феврале. Оперативные индикаторы, фиксирующие расходы потребителей, показывают признаки дальнейшего улучшения потребительской активности в марте и апреле. В целом улучшение потребительских настроений в совокупности с оживлением потребительского кредитования сигнализируют о начале постепенного снижения склонности населения к сбережению с повышенных значений».

Все это хорошо, но для удовлетворения потребительского спроса нужны товары. С ними все будет хорошо, можно подумать, если читать доклад.

ИЗ ДОКЛАДА ЦБ РФ

«…Многие российские компании в той или иной степени смогли переориентироваться на аналоги инвестиционного оборудования отечественного и зарубежного (преимущественно китайского) производства. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в IV квартале 2022 года продолжили расти. Согласно данным мониторинга предприятий, проводимого Банком России, в I квартале 2023 года наблюдался дальнейший рост инвестиционной активности, наиболее заметный — в строительстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, розничной торговле, водоснабжении. Рост инвестиционной активности предприятий сопровождался увеличением загрузки существующих производственных мощностей, уровень которой в I квартале 2023 года превысил максимум IV квартала 2022 года, достигнув рекордных значений за всю историю наблюдений — 80,2%».

Это по-настоящему много, и эта загрузка, видимо, недалека от теоретически возможной. Теперь для расширения производства нужны инвестиции, но…

ИЗ ДОКЛАДА ЦБ РФ

«инвестиции частного сектора, как можно судить по данным мониторинга предприятий Банка России, останутся вблизи уровня конца 2022 года. Их более существенному росту препятствуют сохраняющиеся ограничения на инвестиционный импорт, закрытие ряда совместных проектов и ограничение доступа к технологиям».

Ничего, кроме нефти

Но нет оснований предполагать, что на российских мощностях производятся потребительские товары. Об этом можно косвенно судить по тому, что импорт в РФ продолжает расти. Согласно уточенным данным ЦБ РФ на 12 мая, импорт за I квартал 2023 года составил $73 млрд по сравнению с $71,5 млрд в 2022-м, $64,6 млрд в 2021-м, 56 млрд в 2020-м и $55,5 млрд в 2019-м.

В общем можно сказать, что поставки товаров в РФ (в основном из Китая) восстановились. Больше того, напоминает регулятор:

ИЗ ДОКЛАДА ЦБ РФ

«…в 2024 году темпы прироста импорта будут выше, чем прогнозировалось ранее, вследствие более высокого внутреннего спроса, в 2025 году — стабилизируются на долгосрочно устойчивом уровне. Стоимостный объем импорта повышен на всем прогнозном горизонте. В 2023 году это отражает более высокий фактический уровень цен и объемов, сложившийся по итогам 2022 года».

Экспорт в целом тоже вернулся на, скажем так, докризисные уровни (за исключением аномального 2022 года). В I квартале 2023 года он составил 101,8 млрд, годом ранее было 154,5 млрд, в 2021-м — 93,3 млрд, в 2020-м — 89,2 млрд, в 2019-м — 102,6 млрд.

При этом ЦБ РФ не ждет роста цен на российский экспорт.

ИЗ ДОКЛАДА ЦБ РФ

«…Прогноз цены на нефть марки Urals на 2023–2025 гг. оставлен без изменений — $55 за баррель… По остальным позициям российского экспорта условия торговли также пересмотрены вниз с учетом фактической динамики и тенденций начала 2023 года. В дальнейшем динамика цен нормализуется: ожидается их небольшой рост в 2024–2025 гг.

Физические объемы уточнены с учетом фактической динамики в I квартале 2023 года и санкционных ограничений. Объемы нефтяного экспорта уточнены с учетом решения о добровольном сокращении добычи. Таким образом, темп прироста физических объемов экспорта в 2023 году оценивается ниже… Восстановительные темпы прироста экспорта в 2024 году тоже ниже прогнозируемых ранее. Впоследствии темп прироста экспорта стабилизируется на фоне продолжающегося восстановления ненефтегазового экспорта и экспорта услуг.

Вследствие обозначенных выше предположений о ценах и динамике физических объемов стоимостный объем экспорта на всем прогнозном горизонте будет ниже, чем предполагалось в предыдущей версии прогноза; наиболее заметно различие в прогнозе на 2023 год».

Все это говорит о том, что «структурная трансформация», на которую сделало ставку правительство, действительно происходит — промышленность «перестроилась» в интересах государства. Но эта трансформация не означает ни роста реального потребления, ни роста производства потребительских товаров.

Да, бюджет оплачивает работу ряда секторов промышленности и масштабные строительные работы, и там, где это происходит, статистика видит рост. Но

все, что лежит «за пределами» правительственных расходов, — не растет, а стагнирует. Что надо привезти — привозят, но не более того, причем импорт становится дороже, а экспорт дешевле.

И ничего, кроме сырья РФ, на мировых рынках как не предлагало, так и не предлагает, только вместо Европы основным покупателем этого сырья стали Китай, Индия и Турция. От этих стран теперь и зависит — насколько реалистичным окажется прогноз финансового регулятора.

Дмитрий Прокофьев

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