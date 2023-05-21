 

Zа Vойну: Бахмут. Что дальше

21.05.2023, 2:15, Разное
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По Артемовску на вечер.

1. В городе еще проводится зачистка. Отдельные солдаты или группы противника еще могут где-то блуждать.

2. В городе еще предстоит проводить масштабное разминирование, это небыстрый процесс. Займет он месяцы (см. Мариуполь)

3. Можно ожидать, что достаточно скоро ВСУ выгонят из Хромово, при текущей конфигурации фронта его будет тяжело удерживать, да и с потерей Артемовска смысл за него цепляться довольно абстрактный.

4. Красное же будут держать, так как оно прикрывает одну из прямых дорог на Часов Яр. Поэтому взлом укрепрайона в Красном еще предстоит (и вероятно этим будет заниматься уже не "Вагнер").

5. Завершение боев в самом городе, позволит перефокусировать часть ударов артиллерии на фланговые группировки ВСУ застрявшие в полупозиции к северо-западу и юго-западу от города, что должно позитивно сказаться на ходе боевых действий и позволит в относительно недалекой перспективе вернуть хотя бы часть недавно утраченных позиций. ВСУ, вероятно, все же продолжат предпринимать атаки, чтобы взять хоть какое-то село и сгладить мрачную картину поражения в Артемовске – атаки на Клещеевку, Курдюмовку и Сакко Ванцетти, вполне возможны, противник еще не все резервы тут растратил.

6. Можно ожидать нарастания артиллерийского воздействия на Часов Яр и Константиновку, а также продолжения интенсивных ударов по силам ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации.

7. Пока не ясно, будет ли российское командование активировать альтернативные варианты связанные с ударами на Северск или Дзержинск. С точки зрения конфигурации фронта Северск выглядит достаточно перспективным вариантом.

Видео водружение флагов России и ЧВК Вагнер в Артемовске в ходе боев за город.

Плюс народное творчество.

Трансляция боевых действий как обычно продолжается в Телеграм https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь

Источник: Colonel Cassad


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