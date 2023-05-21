Zа Vойну: “Речные жабы”

"Речные жабы"

Нет повести печальнее на свете, чем рассказ об украинских силах специальных операций. Да, я понимаю, что противника не стоит недооценивать, но некоторые индивидуумы прямо-таки просятся в отдельный список самых лютых лузеров.

Речь у нас сегодня пойдёт про 801-й отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Вооружённых сил Украины. Шеврон которых, найденный в порту Мариуполя (https://t.me/yaremshooter/1568), сегодня выложил наш коллега Ярем @yaremshooter. Оказалось, что за громким именем стоит история типичных неудачников.

Вопреки нанесенному на шеврон изображению акулы на тризубе, сам 801 ООБ ПДСС имел менее звучное прозвище – «речные жабы». Появилось оно неспроста, и чуть позже я расскажу, почему. Создавался отряд в некогда украинском Крыму и планировался как элитный отряд плавучих диверсантов. Всё бы ничего, но малину «жабам» изгадил 2014 год – решение крымчан о возвращении в Россию и появление «вежливых людей» фактически убило подразделение. После того, как воякам был предоставлен выбор – оставаться в Крыму или валить на Украину – из 80 плавучих диверсантов в «незалежную» укатилось всего 7 человек.

Когда киевский режим развязал войну в Донбассе, остатки 801-го отряда вместе с частью 73-го морского центра специального назначения (ещё одни ушедшие из Крыма) пытались было исполнять функции морской разведки – но довольно быстро были переброшены в район Иловайска и фактически ковырялись в земле, как обычные пехотинцы.

Начиная с 2016 года 801 ООБ ПДСС работал в регионе Дунай-Днепр (Одесская область – Приднестровье). Из-за своей активности в речной системе на границе отряд получает своё прозвище «речные жабы». А заодно, видимо – из-за повального бардака в составе подразделения, подробнее о котором можно прочитать в статье наших коллег (https://bmpd.livejournal.com/1748913.html) из @bmpd_cast . Но тут в переформатирование отряда включились специалисты из НАТО – и понеслась…

Так, в 2018 году 801 ООБ ПДСС на территории Одесской области в рамках международных учений Rapid Trident совместно с румынской армией отрабатывал защиту украинского побережья. А в 2021 году на международных учениях Sea Breeze диверсанты отрабатывали преимущественно «морские легенды», в том числе защита побережья Одесской области от высадки десанта.

Как мы знаем, десанта под Одессу не случилось. Зато случился Мариуполь, на который украинская армия бросила значительные силы и ресурсы. В их числе оказались и «речные жабы».

После того как порт Мариуполя был освобождён от частей 36-й бригады и боевиков «Азова», а оставшиеся части отступили вглубь комбината «Азовсталь», российские подразделения начали досматривать территорию порта. И при досмотре на катерах в зоне погрузки обнаружили большое количество водолазного оборудования и снаряжения. (https://life.ru/p/1491719)Судя по всему, принадлежало оно как раз 801 ООБ ПДСС – видимо диверсанты планировали прорубиться к «Азовстали» и создать устойчивый коридор для бегства сидельцев. Но в итоге группы спецназа сами были вынуждены бежать, бросая снаряжение и шевроны.

Ещё один фокус горе-диверсанты планировали на прошлый День Победы – а именно, десант на остров Змеиный в ночь с 7 на 8 мая 2022 года (https://t.me/polkovnik_hodarenok/2526). После того, как ВС РФ отразили атаку с воздуха, украинские войска недосчитались нескольких воздушных средств поддержки, нескольких катеров и более 50 бойцов 801-го ООБ ПДСС. Если бы не жест доброй воли – то, может, получилось бы долгое противостояние украинских жаб с российским Змеиным.

Что делает отряд «речных жаб» сегодня? Во-первых, огневые группы 801 ООБ ПДСС забросили в район Авдеевки – там они пытаются заткнуть собой продвижение ВС РФ на Новокалиново и к трассе на Константиновку. А во-вторых – готовит новые диверсионные операции под руководством офицеров французского морского спецназа. Цель – объекты ВМФ в Крыму

Видимо, оставшиеся в живых «жабы» очень хотят вернуться туда, откуда их выгнали взашей…

https://t.me/astramilitarum/33069 – цинк

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