 

Лучшие детские книги по рекомендации Кейт Миддлтон

21.05.2023, 0:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Главная красавица королевской семьи Британии совмещает уйму деловых и семейных обязанностей с чтением качественной литературы. Для себя Кейт Миддлтон чаще выбирает английскую классику, но не забывает любимые книги детства, которые запали в самое сердце.

  • “Сова, которая боялась темноты”, автор — Джилл Томлинсон;
  • “Стиг со свалки”, автор — Клайв Кинг;
  • “Паутина Шарлотты”, автор — Элвин Брукс Уайт;
  • “Кэти Мораг”, автор — Майри Хеддервик;
  • “Мои чувства”, автор — Либби Вальден.

    • Эта подборка увлекательных книг, по мнению Кейт Миддлтон, прекрасно подходит для детского досуга. Сюжет и идея каждой несут не только развлекают ребенка. Они способствуют формированию правильных поступков и положительных качеств личности.

    Кейт Миддлтон — счастливая мама троих детей. Вместе с принцем Уильямом она воспитывает двоих сыновей и дочь. Как мудрый родитель, принцесса Уэльская прививает наследникам достойное королевское воспитание, в том числе через книги.

    Напомним, с детства Кейт Миддлтон мечтала стать искусствоведом, а в 2005 году окончила бакалавриат по специальности “история искусств”. Так что лучшие книги для маленьких девочек и мальчиков, которые она выделила, подобраны не только с материнской точки зрения, а еще и эстетической.


    Смотреть комментарииКомментариев нет

    Добавить комментарий

    Имя обязательно

    Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    07.03.21 / Третья женщина обвинила губернатора Нью-Йорка в неподобающем поведении

    06.02.22 / За сутки в РФ госпитализировали 12,7 тыс. человек с коронавирусом

    23.11.20 / В Харькове взяли под стражу мужчину, который, угрожая экс-жене, взорвал три гранаты

    03.11.21 / Минкульт Украины внес в черный список еще более 30 российских актеров

    09.06.21 / “Вкусная”, “Ах, какие ножки”. Никитюк надела декольтированный купальник

    12.07.20 / Россиянин Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

    28.07.21 / Европейская бизнес-ассоциация призвала Кабмин разработать механизм финансирования Нацплана по сокращению выбросов

    17.07.21 / В Украине сделали более 4 млн прививок от COVID-19

    28.12.21 / Член клуба «Эльбрус» назначена зампредседателя правительства Камчатского края

    16.09.21 / Утвержден перечень услуг для получения «спортивного» налогового вычета

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта →

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:

    ЮMoney - 410011013132383
    WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

    18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Яндекс.Метрика