 

Мнение: Кузница кадров?

20.05.2023, 23:50, Разное
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В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), в Дубае планирую открыть российский частный детский сад. А заодно и частную российскую школу, в которой ученики будут одновременно изучать три иностранных языка: английский, испанский и китайский (по запросу можно прибавить французский и немецкий), и получат два документа об образовании: российский государственный аттестат и Кембриджский сертификат.

Своими планами открыть в Дубае детский сад и школу для россиян поделилась депутат Государственного совета Татарстана от «Единой России» Альбина Насырова ( на снимке, фотография отсюда).

Мол, в Дубае проживает огромное количество наших состоятельных соотечественников, которым некуда пристроить своих детишек. Вот депутатша и решила удовлетворить спрос.

Новость не удивила. Куда больше я удивлен те , что российских детских садов и школ до сих пор нет в Дубае. Потому что в 2022 году граждане России, оказывается,  совершили более 1,2 млн поездок в ОАЭ. тысяч поездок с туристическими целями. А порядка 300 тыс , выходит, – с другими целями.  ОАЭ, оказывается, входят в топ стран для эмиграции россиян. Туда ежегодно прилетают около 100 000 россиян для трудоустройства.

Источник: Ирек Муртазин


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