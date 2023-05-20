Из заурядной простушки в жену принца Гарри: как изменилась Меган Маркл

Некоторые привыкли читать, что успех человека по жизни определяют

либо деньги, либо связи. Отдельные личности, коих немало, полагают, что больше

везет женщинам. Мол, и работать не надо, только крути бедрами и подчеркивай

губы штукатуркой. Такие личности, как нынешняя герцогиня Сассекская Меган Маркл,

разрушают все стереотипы. Она родилась в небогатой семье, росла заурядной

простушкой, а в итоге окольцевала настоящего принца из королевской

семьи Британии.

Мир не без “добрых” людей, и завистники регулярно

ищут в Меган Маркл какой-то подвох. Ей нарочно приписывают дурные намерения,

лицемерие по отношению к мужу и даже воздействие черной магии. Но есть железный факт: из “не такого как все” ребенка она превратилась в роскошную

диву, которую приятно вывести в свет и взять в жены даже внуку Елизаветы II.

Кому-то проще объяснять это явлением чудом и божьим

промыслом, но в реальности Меган Маркл неплохо потрудилась. В детстве будущая

герцогиня Сассекская чувствовала себя не в своей тарелке. От матери

афроамериканки она унаследовала темную кожу, которая в почете в США никогда не

была.

Из-за косых взглядов и генетических особенностей кудрявая

пухлая смуглолицая девочка провела колоссальную работу над внутренним миром.

Отец помог ей обрести свое место в социуме и поверить в мечты. Так Меган Маркл стала

лучшей версией себя.

Сейчас репутация герцогини Сассекской неоднозначна,

однако это не умаляет ее заслуг в сфере личностного развития. Своим примером

жена принца Гарри показала, что уверенность в себе, ощущение самоценности,

принятие данного природой облика со всеми недостатками способны привести женщину

к благополучию. Причем шансы есть даже на четвертом десятке, ведь Меган Маркл вошла в

королевскую семью в 36 лет.