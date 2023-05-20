Из заурядной простушки в жену принца Гарри: как изменилась Меган Маркл
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Некоторые привыкли читать, что успех человека по жизни определяют
либо деньги, либо связи. Отдельные личности, коих немало, полагают, что больше
везет женщинам. Мол, и работать не надо, только крути бедрами и подчеркивай
губы штукатуркой. Такие личности, как нынешняя герцогиня Сассекская Меган Маркл,
разрушают все стереотипы. Она родилась в небогатой семье, росла заурядной
простушкой, а в итоге окольцевала настоящего принца из королевской
семьи Британии.
Мир не без “добрых” людей, и завистники регулярно
ищут в Меган Маркл какой-то подвох. Ей нарочно приписывают дурные намерения,
лицемерие по отношению к мужу и даже воздействие черной магии. Но есть железный факт: из “не такого как все” ребенка она превратилась в роскошную
диву, которую приятно вывести в свет и взять в жены даже внуку Елизаветы II.
Кому-то проще объяснять это явлением чудом и божьим
промыслом, но в реальности Меган Маркл неплохо потрудилась. В детстве будущая
герцогиня Сассекская чувствовала себя не в своей тарелке. От матери
афроамериканки она унаследовала темную кожу, которая в почете в США никогда не
была.
Из-за косых взглядов и генетических особенностей кудрявая
пухлая смуглолицая девочка провела колоссальную работу над внутренним миром.
Отец помог ей обрести свое место в социуме и поверить в мечты. Так Меган Маркл стала
лучшей версией себя.
Сейчас репутация герцогини Сассекской неоднозначна,
однако это не умаляет ее заслуг в сфере личностного развития. Своим примером
жена принца Гарри показала, что уверенность в себе, ощущение самоценности,
принятие данного природой облика со всеми недостатками способны привести женщину
к благополучию. Причем шансы есть даже на четвертом десятке, ведь Меган Маркл вошла в
королевскую семью в 36 лет.
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