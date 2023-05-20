 

Из заурядной простушки в жену принца Гарри: как изменилась Меган Маркл

20.05.2023, 22:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Некоторые привыкли читать, что успех человека по жизни определяют
либо деньги, либо связи. Отдельные личности, коих немало, полагают, что больше
везет женщинам. Мол, и работать не надо, только крути бедрами и подчеркивай
губы штукатуркой. Такие личности, как нынешняя герцогиня Сассекская Меган Маркл,
разрушают все стереотипы. Она родилась в небогатой семье, росла заурядной
простушкой, а в итоге окольцевала настоящего принца из королевской
семьи Британии.

Мир не без “добрых” людей, и завистники регулярно
ищут в Меган Маркл какой-то подвох. Ей нарочно приписывают дурные намерения,
лицемерие по отношению к мужу и даже воздействие черной магии. Но есть железный факт: из “не такого как все” ребенка она превратилась в роскошную
диву, которую приятно вывести в свет и взять в жены даже внуку Елизаветы II.

Кому-то проще объяснять это явлением чудом и божьим
промыслом, но в реальности Меган Маркл неплохо потрудилась. В детстве будущая
герцогиня Сассекская чувствовала себя не в своей тарелке. От матери
афроамериканки она унаследовала темную кожу, которая в почете в США никогда не
была.

Из-за косых взглядов и генетических особенностей кудрявая
пухлая смуглолицая девочка провела колоссальную работу над внутренним миром.
Отец помог ей обрести свое место в социуме и поверить в мечты. Так Меган Маркл стала
лучшей версией себя.

Сейчас репутация герцогини Сассекской неоднозначна,
однако это не умаляет ее заслуг в сфере личностного развития. Своим примером
жена принца Гарри показала, что уверенность в себе, ощущение самоценности,
принятие данного природой облика со всеми недостатками способны привести женщину
к благополучию. Причем шансы есть даже на четвертом десятке, ведь Меган Маркл вошла в
королевскую семью в 36 лет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08.20 / В Германии увидели пользу угроз США для «Северного потока – 2»

19.07.20 / Сын Кличко собрался стать мэром Киева

15.09.20 / Пальчевский заявил, что окончательно определился с участием в выборах мэра Киева

17.07.21 / Free Fire установила рекорд популярности в своем жанре

28.01.21 / “На старости лет настигло”. Виторган показал забавы своего сына от Собчак

20.04.21 / Смертность от коронавируса растет пятую неделю подряд, но пандемию можно взять под контроль – ВОЗ

11.11.21 / Боевики “ЛНР” пообещали с 11 ноября открыть КПВВ “Станица Луганская”

18.11.21 / В Украину через Беларусь пытались попасть 15 “туристов” из стран Ближнего Востока, им отказали во въезде – ГПСУ

14.01.22 / В российской армии недостаточно грузовиков для полномасштабного вторжения в Украину – Forbes

11.11.21 / Subaru представила свой первый электрический кроссовер Solterra

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика