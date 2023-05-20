“Что-то попросить у мужчины кажется естественным”: Виктория Дайнеко об отношениях, шоу “Маска” и личной жизни

Виктория Дайнеко начала свой карьерный путь с участия в пятом сезоне проекта «Фабрика звезд». Она одержала победу и в качестве приза получила квартиру в столице. До сих пор певица активно развивает сольную карьеру, продолжает радовать поклонников своим творчеством. В интервью Лауре Джугелии Дайнеко рассказала об участии в телепроектах, о профессиональной деятельности и немного о личном.

О карьере

После «Фабрики звезд» Дайнеко перешла в продюсерский центр Игоря Матвиенко. Почти двадцать лет продолжается их сотрудничество. Певица признается, что пока оценивает свою карьеру на 7 из 10 возможных баллов. Она осознает необходимость экспериментировать с творчеством, менять формат.

В то же время у знаменитости есть маленький ребенок, поэтому она не может с головой погрузиться в творчество. Дайнеко отмечает, что когда дочь подрастет и станет более самостоятельно, тогда она сможет выйти из режима «мама-певица».

О современной музыке

По мнению Дайнеко, современная музыка стала однотипной. Один трек похож на другой, и если их слушать вместе, то получается непрерывный поток одноплановой музыки. Поскольку композиции лишены индивидуальности, фирменного стиля исполнителя, они редко «выстреливают». Дайнеко считает, что сейчас многие певцы до сих пор удерживаются на плаву как раз за счет старых хитов.

Выпускница «Фабрики звезд» согласна с тем, что с появлением интернета у музыкантов появилось больше возможностей. В то же время она отмечает, что радиоротация тоже очень важна. Возможно, даже важнее, чем интернет. И очень обидно, когда медиахолдинги отказывают исполнителю в ротации, думая, что он уже не «фрэшмен» и больше подходит для олдскула или жанра шансон.

О статусе народного артиста

В одном из недавних интервью бывший продюсер проекта «Фабрика звезд» Лина Арифулина сказала, что хотела сделать Дайнеко фирменной певицей, похожей на Дженнифер Лопес. Дайнеко призналась, что совершенно не понимает, зачем нам в стране создавать аналоги или копии западных исполнителей. Артистка пояснила, что ей не нужна «фирменность» и подражание Лопес. Дайнеко считает самым важным, когда ее творчество востребовано, когда ее песни слушают. А еще для нее большая честь исполнять композиции человека, песни которого считаются народными, то есть любимыми россиянами.

Кстати, Дайнеко призналась, что была очень удивлена нелестными комментариями Арифулиной в свой адрес. При том что при личной встрече она вела себя очень мило. Певица призналась, что заблокировала Арифулину после такого странного поведения, поскольку ей не импонирует общение с двуличными людьми.

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О шоу «Маска»

Этой весной Дайнеко принимала участие в шоу канала НТВ «Маска». Она скрывалась за образом прекрасной птицы Феникс. Вот только дойти до финала знаменитости не удалось.

Дайнеко предполагает, что изначально к ней было предвзятое отношение продюсеров – ее умышленно пытались «слить», поэтому давали не самые удачные номера. Артистка пояснила, что участники не принимают участия в разработке выступлений, они приходят на репетиции, где уже продумано все до мелочей.

Когда Дайнеко поинтересовалась у организаторов, почему у других участников в номерах присутствуют те же декорации, а у нее нет, то ей сказали о каких-то существующих на проекте ограничениях. Знаменитости было обидно, что ее выступления получались весьма однообразными и неконкурентоспособными.

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От участия в «Маске» в связи с этим у певицы остался неприятный осадок. Ей неприятно, что с ней так некрасиво поступили.

О претензиях к Воробьеву

Недовольство Дайнеко вызвало в том числе и поведение одного из членов жюри — певца Алексея Воробьева. Больше десяти лет назад они состояли в романтических отношениях. Воробьев быстро рассекретил Дайнеко. Однако сразу он сказал, что сделает все, чтобы Феникс подольше задержался в шоу, а потом проголосовал за то, чтобы Феникс снял маску.

Дайнеко была откровенно разочарована и огорчена. Она отметила, что настоящие мужчины так, на ходу «не переобуваются».

Интересный факт: уже после выхода этого интервью Джугелии Дайнеко извинилась перед Воробьевым и взяла свои слова обратно. Певица сказала, что погорячилась и незаслуженно обидела хорошего парня в лице экс-бойфренда.

О разводе с мужем

Всего пару лет продлился брак Дайнеко с барабанщиком Дмитрием Клейманом. Они развелись в 2017 году, когда их общей дочери Лидии было два месяца. Расстаться мирно не удалось: возникли разногласия по поводу финансов.

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Бывшая участница “Фабрики звезд” сообщила, что наконец-то судебные тяжбы завершились. Бывшему удалось уменьшить сумму алиментов. Но платить он все же должен – фиксированную сумму, которая индексируется с прожиточным минимумом. Певица в целом осталось удовлетворена решением суда.

Но что ее категорически не устраивает, так это отношение бывшего к Лидии. Дайнеко отмечает, что со своими дальними родственниками видится чаще, чем Клейман с дочерью. Как матери артистке обидно, что ребенок фактически растет без отца. Певица подчеркивает, что она никак не препятствует общению дочери и ее биологического папы. Это по воле Клеймана Лидия не знакома со своим младшим братом, который родился у Дмитрия в новых отношениях.

О новом избраннике

Сейчас сердце Дайнеко несвободно. С новым избранником она познакомилась в соцсетях, причем первой инициировала переписку. Оказалось, что парень вообще не знал ничего о Дайнеко и практически не был знаком с ее творчеством. Он смотрел первые сезоны «Фабрики звезд», а на пятый его не хватило, поскольку он погрузился в учебу.

Известно, что от предыдущих отношений у бойфренда певицы есть дети. Это обстоятельство Дайнеко считает плюсом. По ее мнению, человек, у которого есть ребенок, лучше поймет того, у кого тоже есть дети.

Об умении просить

Дайнеко признается, что в романтических отношениях стала вести себя по-другому. Например, раньше она придерживалась принципа «я сама». А потому не просила у мужчин помощи, не требовала себя обеспечивать финансово и т. д. Впоследствии, прорабатывая какие-то личные проблемы у психолога, певица поняла, что вообще не умеет обращаться за помощью.

Сейчас ее подход изменился. Что-то просить у мужчин кажется ей естественным и правильным. И нуждаться в мужчине для женщины, по мнению Дайнеко, это тоже нормально. Теперь она видит ничего постыдного и в том, чтобы просить у мужчины финансовой помощи. По ее мнению, вполне нормально, когда избранник становится добытчиком в семье.

Кстати, свое текущее финансовое положение Дайнеко оценила на 5 баллов из 10.

Блиц-опрос

Счастье для Дайнеко — это желать другому человеку счастья и принимать в этом участие.

Артистка отметила, что уроки, которые она получила от жизни, заключаются в принятии и терпении. Особенно первый пункт. По словам Дайнеко, она продолжает учиться принимать мир, людей и т. д. без жесткой критики. Артистка отмечает, что когда человек не практикует принятие, то сам себя хуже чувствует.

Самое сложное решение, которое нужно было принять Дайнеко — это определиться с тем, куда идти. Выбор был между участием на «Фабрике звезд» и институтом. Учитывая консервативный характер Дайнеко, ей было бы проще заняться образованием. Однако она решила рискнуть, круто изменить свою судьбу, выйти из зоны комфорта, а потому отправилась на проект. Решение, как выяснилось, оказалось правильным.

Дайнеко считает себя фаталистом и верит в закон бумеранга. Она убеждена в том, что как человек живет, то он в итоге и получает.