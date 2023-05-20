 

Толкалина идет на поправку после хирургического вмешательства

20.05.2023, 21:35, Новости дня
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Проблемы с желудочно-кишечным трактом у актрисы Любови Толкалиной довели ее до больницы. Ухудшение состояния стало настолько резким, что она безотлагательно обратилась к врачам.

Боль была, призналась Любовь, настолько сильна, что передвигалась она согнувшись пополам. К счастью, теперь все уже позади: Толкалина идет на поправку после хирургического вмешательства.

Всех подробностей своего диагноза актриса пока что не раскрыла. Известно только то, что хирурги обнаружили в ее организме проблему, которая могла привести к фатальным последствиям. К счастью, экстренная операция была проведена не слишком поздно. Сейчас Любовь Толкалина чувствует себя хорошо, о чем и сообщила подписчикам в своем блоге.

Напомним, что известность Толкалина получила после отношений с режиссером Егором Кончаловским. Пара поженилась, и у них родилась дочь. Брак продлился 16 лет и распался, как призналась Любовь Толкалину, по ее вине: она заинтересовалась другим мужчиной.

В настоящее время она снимается в кино и играет в театре. В свободное время Любовь Толкалина любит выбираться на природу и принимать участие в фотосессиях.


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