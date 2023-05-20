На флаге страны зеленого нет

Как Greenpeace, объявленный нежелательной организацией, «раскачивал строй» в России.

Спасение морского котика в Охотском море от пластикового мусора. Фото: АНО Клуб «Бумеранг» / ТАСС

Генеральная прокуратура признала Greenpeace International* нежелательной организацией. В ведомстве заявили, что деятельность экологов представляет угрозу национальной безопасности и конституционному строю РФ.

Проработав в стране 31 год, 19 мая 2023-го Greenpeace объявил о закрытии офиса в Москве.

Анализировать угрозу конституционному строю, о которой говорит прокуратура, трудно: по крайней мере, невозможно припомнить, чтобы экологи призывали к отказу от демократического федеративного устройства России, к насильственному возвращению монархии или военного коммунизма. Чего уж там — организация даже не агитировала за каких-либо оппозиционных кандидатов ни на президентских, ни на местечковых выборах.

А вот систему не конституционную, не политическую, а бытовую, хозяйственную, потребительскую Greenpeace действительно призывал менять активно. И да: как на уровне простых граждан, так и на уровне элит. Но разве могут люди, выбравшие профессией и смыслом жизни заботу о природе, призывать к чему-то иному?

Давайте честно: хозяйственная модель РФ до сих пор напоминает слоган из рекламы Pepsi «Бери от жизни все».

Эту модель воспроизводят как простые граждане, продолжающие не сортировать мусор (потому что так легче) или покупать автомобили (потому что так комфортнее), так и владельцы крупного бизнеса, стремящиеся осваивать все новые месторождения полезных ископаемых, чтобы получить очередной, совершенно не нужный млрд долларов и взять новую строчку в рейтинге Forbes. Ее воспроизводят и государственные деятели, занимающиеся строительством все новых личных резиденций. Эта модель поддерживает себя десятилетиями.

Но вот сквозь эту идиллию прорываются какие-то сумасшедшие биологи, лесничие, эксперты по проблемам климата, некоторые из них вооружены кандидатскими степенями и научными публикациями. И они начинают кричать, растягивать плакаты, требовать: «Не покупайте товары в пластиковой упаковке», «Пересаживайтесь на общественный транспорт», «Не добывайте нефть в Арктике», «Не рубите заповедные леса». И самое страшное — их начинают слышать.

Больше двух млн человек поддерживают инициативу о запрете вылова морских млекопитающих в развлекательных целях. Это удар по всей индустрии дельфинариев и океанариумов. А еще — отказ от самоутверждения за счет издевательств.

46 тысяч человек подписывают петицию против рубок диких лесов, которые играют важнейшую роль в борьбе с изменением климата и сохраняют разнообразие растительного и животного мира.

Еще 12 тысяч — подписывают письмо с требованием активнее развивать в РФ возобновляемые источники энергии и постепенно отказываться от ископаемого топлива (газа, нефти, угля), сжигание которого — основная движущая сила глобального потепления.

Да, все эти инициативы — совершенно не сулящие больших и легких денег — противоречат интересам устоявшегося бизнеса. Противоречат интересам людей из российского рейтинга Forbes, сколотивших состояние на угле, лесе, добыче золота, противоречат интересам «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома». Но разве эти инициативы — глупость? РФ официально того же глобального потепления не отрицает и даже в рамках Парижского соглашения взяла на себя обязательства с ним бороться. Просто Greenpeace захотел с ним бороться реально, а кто-то оказался готовым делать это лишь на бумаге.

Но реальная борьба с изменением климата необходима, ведь потепление убивает десятки тысяч человек ежегодно — в том числе, и в России, а с 2027 года, по прогнозам ООН, будет убивать 250 тысяч человек каждый год. Может ли человек, называющий себя экологом, закрыть глаза на это? И правда ли этот человек — угроза нацбезопасности?

За три десятилетия работы в РФ Greenpeace добился присвоения охранных статусов (то есть защиты от промышленного уничтожения) для Ладожских шхеров, древних Двинско-Пинежских и Калевальских лесов. Добился присвоения природным объектам нашей страны — вулканам Камчатки, Байкалу — высокого статуса всемирного наследия ЮНЕСКО (теперь, если состояние этих природных комплексов будет ухудшаться, страна сможет рассчитывать на международную помощь в их сохранении). Сажал леса, тушил пожары, боролся с ввозом в Россию опасных отходов из других государств.

Главное, от чего Greenpeace пытался отучить общество (и от чего он отучивает общества других стран), — от потребительского отношения к миру.

И если это отношение конституционное (хотя где такая статья?), тогда, конечно: это нежелательная организация.

В ноябре прошлого года присвоить Greenpeace «нежелательный» статус потребовал депутат Госдумы Александр Якубовский. Он продвигал законопроект, разрешающий проведение сплошных рубок леса на берегах Байкала, а экологи выступали против, указывая, что это погубит озеро. Еще они говорили, что у Якубовского в этой истории может быть корыстный интерес: освобожденные от леса берега очень удобно застраивать, а супруга депутата — как по совпадению — владеет строительной компанией.

Страна теперь может спать спокойно. Greenpeace уходит. А не представляющие угроз национальной безопасности депутаты — остаются с нами.

Иван Жилин,

спецкор

* Признана властями РФ «нежелательной организацией»

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