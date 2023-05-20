В стиле 90-х и современный дизайн: двухцветные губы – гламурный способ макияжа. Как придать глубину губам

Если вам нравятся яркие и экстравагантные образы, позволяющие привлечь к себе внимание, тогда вам точно стоит присмотреться к новому тренду. Речь идет о двухцветном макияже губ. Разбираемся, какими способами можно воспроизвести современный и такой необычный мейк-ап.

С темным контуром

В девяностые годы было модно обводить контур губ темным карандашом, а сверху на губы наносить более светлую губную помаду. Если вам импонирует эстетика той эпохи, тогда попробуйте взять на вооружение данную идею.

Возьмите карандаш, который будет на несколько оттенков темнее губной помады, и им очертите контур губ. Внутри заполните пустоты более светлой помадой. Вы также можете взять за основу черный карандаш. Его можете сочетать с помадой любого цвета: даже пыльно-розового оттенка. Тогда будет виден яркий контраст между контуром и помадой.

В качестве «финишного покрытия» используйте прозрачный жирный блеск для губ. Тогда ваши губы будут выглядеть влажными и «сочными».

С эффектом омбре

Можно обойтись без подводки, а ограничиться растушевкой и смешиванием помад разных оттенков. Контур губ создайте с помощью самой темной помады, а в центр губ нанесите более светлый оттенок. Хорошенько растушуйте, чтобы образовался переход от одного оттенка к другому.

Можно поступить и другим образом, если в наличии есть помада только одного цвета. Нанесите густо помаду ближе к краям губ, а в центре едва прикоснитесь помадой к губам. Позвольте проявиться естественному цвету. Должно создаться впечатление, будто в центре губ помада «съелась».

Два разных цвета

Данный вариант подходит для самых экстравагантных и неординарных девушек. В данном случае верхняя губа окрашивается в один цвет, а нижняя в другой. Причем оттенки могут совершенно разными, чтобы хорошо был виден контраст. Допустим, можно таким образом сочетать черную и синюю губную помады. Такой макияж будет уместен, если вам нужно создать образ в готическом стиле или в стиле гранж.

Также можно сочетать помады розового и морковного оттенков. Такой макияж губ прекрасно впишется в концепцию яркого уличного лука, а также образа, предназначенного для неформальной вечеринки.

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Присмотритесь к сочетанию фиолетового и красного или розового цветов. Правильным решением будет дополнить такой макияж губ подходящим мейк-апом глаз. К примеру, вы можете подобрать тени для век такого же оттенка, что и губные помады, которые вы использовали для создания креативного дизайна.

Единственный важный нюанс, который стоит учитывать при создании подобного макияжа, — это качество губной помады. Чтобы оттенки не смешивались на губах, помады должны быть стойкими. Не используйте покрытие в виде прозрачного блеска.

Вместо заключения

При создании любого образа следует помнить, что одежда и косметика – это то, что используется для самовыражения. Подбирайте тот вариант макияжа, который больше всего гармонирует с вашим внутренним “я” и отображает вашу индивидуальность. Обязательно дополняйте макияж подходящей одеждой и прической для создания единого и целостного лука. Тогда вы точно сможете выделиться из толпы и ловить на себе восхищенные взгляды.