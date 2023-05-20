 

“Отец-молодец”: у звезды “Однажды в России” Мусагалиева родился сын

20.05.2023, 20:17, Новости дня
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Радостное и долгожданное событие произошло в семье звезды “Однажды в России”
Азамата Мусагалиева. Супруга артиста, с кем он состоит в браке с 2008 года, родила третьего ребенка.

Как оказалось, сын, который родился у Мусагалиева, появился на свет еще
13 мая. Однако СМИ узнали о пополнении лишь неделю спустя.

У телеведущего уже подрастают две дочери: 10-летняя Лейсан и 15-летняя Милана. Как признавался Азамат Мусагалиев публике, он, скорее, “папуля”, чем “отец”, ведь девочки вьют из него веревки.

Теперь же малыш, имя которого пока что не известно, разбавит дружная женская общества, которая сформировалось в семье комика. Пройдет совсем немного времени и Азамат будет учить своего сына стрелять из рогатки, складывать бумажные самолетики и мастерить скворечник.

К слову, не только в семье Азамата заготовили голубые чепчики. Певица Слава, которая совсем недавно стала бабушкой, раскрыла имя своего внука. Мальчик получил имя Арсений. Ну а как назвал своего сына Азамат Мусагалиев мы узнаем, должно быть, совсем скоро.

“Поздравляю, здоровья и счастья вам и вашей семье, вы огромный молодец”, “Здоровья и всех благ! Семья, это основа всего”, “Удачи во всем.
Отец-молодец”, – обратились к Азамату Мусагалиеву поклонники.


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