Мамин симпатяга: 5 причин считать сына Елены Яковлевой славным
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Люди любят навешивать друг на друга ярлыки, даже если толком
не знакомы. Вот и этот парень попал под горячую руку. Из-за обширных татуировок
на теле кому-то может показаться, что он фрик, монстр и даже мутант, но
“Дни.ру” уверены, что Елена Яковлева родила прекрасного сына.
Есть не меньше пяти причин считать Дениса Шальных славным.
Во-первых, это его осознанный поиск своего места в мире. Многие звездные дети
предпочитают сидеть у родителей на шее и быть их тенью. В отличие от сверстников,
сын Елены Яковлевой заявил о себе и стал мастером на все руки.
Он прошел путь от начинающего артиста до барбера, успев также
развить способности фитнес-тренера, детского воспитателя, режиссера, музыканта
и лингвиста. Прямо как в песне группы “Король и Шут”: “Актер,
лицедей, добряк и злодей. Не ради людей, а ради искусства!”.
Во-вторых, Денис Шальных обожает животных, да и сама Елена
Яковлева не раз это подтверждала. Человек, который берет питомцев из приюта и
заботится о них с любовью, уже на голову выше тех, кто пренебрегает такой
возможностью.
В-третьих, он — мамин симпатяга. Парень не расстраивает
знаменитых родителей и поддерживает с ними теплые отношения. Имея все шансы связаться
с плохой компанией и запрещенными веществами, он сохранил достоинство,
не ударил в грязь лицом и активно увлекся спортом.
В-четвертых, Денис честный. В наши дни куда ни глянь — одни
лицемеры да подхалимы, готовые продать близкого человека ради личной выгоды.
Елена Яковлева воспитала сына, который не стал оправдываться за измену бывшей
жене и открыто признал свою вину. Не ошибается только тот, кто ничего не
делает, тем более чужая душа — потемки.
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