Мамин симпатяга: 5 причин считать сына Елены Яковлевой славным

Люди любят навешивать друг на друга ярлыки, даже если толком

не знакомы. Вот и этот парень попал под горячую руку. Из-за обширных татуировок

на теле кому-то может показаться, что он фрик, монстр и даже мутант, но

“Дни.ру” уверены, что Елена Яковлева родила прекрасного сына.

Есть не меньше пяти причин считать Дениса Шальных славным.

Во-первых, это его осознанный поиск своего места в мире. Многие звездные дети

предпочитают сидеть у родителей на шее и быть их тенью. В отличие от сверстников,

сын Елены Яковлевой заявил о себе и стал мастером на все руки.

Он прошел путь от начинающего артиста до барбера, успев также

развить способности фитнес-тренера, детского воспитателя, режиссера, музыканта

и лингвиста. Прямо как в песне группы “Король и Шут”: “Актер,

лицедей, добряк и злодей. Не ради людей, а ради искусства!”.

Во-вторых, Денис Шальных обожает животных, да и сама Елена

Яковлева не раз это подтверждала. Человек, который берет питомцев из приюта и

заботится о них с любовью, уже на голову выше тех, кто пренебрегает такой

возможностью.

В-третьих, он — мамин симпатяга. Парень не расстраивает

знаменитых родителей и поддерживает с ними теплые отношения. Имея все шансы связаться

с плохой компанией и запрещенными веществами, он сохранил достоинство,

не ударил в грязь лицом и активно увлекся спортом.

В-четвертых, Денис честный. В наши дни куда ни глянь — одни

лицемеры да подхалимы, готовые продать близкого человека ради личной выгоды.

Елена Яковлева воспитала сына, который не стал оправдываться за измену бывшей

жене и открыто признал свою вину. Не ошибается только тот, кто ничего не

делает, тем более чужая душа — потемки.