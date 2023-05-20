Ад кутюр

Россиян массово штрафуют за желто-синюю одежду. Мы собрали коллекцию дизайна, который не нравится силовикам.

«Скоро в РФ начнут отстреливать синичек», — вице-спикер Госдумы Владислав Даванков попросил полицию прекратить преследовать россиян за сочетание синего и желтого цветов. И намекнул на корпоративные цвета одной из думских партий. Узнав себя, ЛДПР мгновенно отреагировала, заявив, что ребрендинга не будет. Впрочем, вряд ли ей стоит ожидать гонений: неполиткорректные цвета партия с лихвой компенсирует лояльностью власти по главным вопросам. А вот рядовым россиянам на такой иммунитет рассчитывать сложно: силовики штрафуют, а сограждане доносят на штаны и кофты «неправильных» цветов.

«Солнечный круг, небо вокруг» — по нынешним временам за такой «рисунок мальчишки» могут и в околоток пригласить. Желтый и синий провинились тем, что присутствуют на флаге Украины.

И вот уже директор школы № 1 города Пыть-Яха, что в Югре, пишет в полицию донос на родителей ученицы, которой вплели в косы цветные волокна соответствующего окраса. Точнее — несоответствующего: на поверку, которую полиция взялась проводить со всей серьезностью, вплетенный в косы канекалон (искусственный материал, имитирующий волосы) оказался не желто-, а салатово-синим. А то, в чем директору Ирине Котовой привиделся выбритый на затылке девочки символ «Азова»*, — оказалось знаком Инь-Ян.

Вскоре МВД отчиталось, что никакого криминала в косичках нет. А детский омбудсмен в ХМАО Людмила Низамова заявила, что проверку нужно провести в отношении самого директора, правда, не полицейскую, за заведомо ложный донос, а чиновничью. Которая и ответит на вопрос, цитирую, «почему педагог в ситуации, которая требовала разрешения именно педагогическими мерами, приняла решение действовать правовым и административным решением».

Что дела не завели, это хорошо, конечно, а то, как в анекдоте, «могли бы и ножичком». Но абсурд ситуации не ощущает, кажется, никто из участников фарса: каких, интересно, педагогических мер заслуживают цветные косы? И почему, чтобы отказать доносчице, нужно было на полном серьезе опрашивать парикмахера и даже изымать образцы волокон? То есть будь их оттенок иным, делу бы дали ход?



За эту прическу на школьницу и ее родителей был написан донос. Фото: соцсети

В РФ уже пытались запретить цвета, но эти попытки проходили по категории безумства — периодически с разного рода деятелями случаются такие приступы, и они требуют запретить радугу и ее изображения. Дескать, пропаганда всяких непотребств, а не божье благословение. Но вот с синим и желтым борьба ведется серьезно.

Начался великий почин более года назад, когда москвича задержали за желто-синие кроссовки, в которых он шел покупать жене подарок к 8 Марта. Сочли средством агитации, вменили «митинговую» статью.

И понеслось:

в Калининграде перекрасили солнце на логотипе местного аэропорта, теперь оно красное. В Якутске демонтировали желтые сиденья на стадионе (синие оставили). Под Псковом полицию вызвали к женщинам, участок которых огорожен штакетником «запретных» цветов.

Полицейские, правда, и тут не усмотрели крамолы, но забор хозяйки от греха подальше перекрасили. В Ленинградской области дачник настучал на соседа, когда увидел на его участке сарай с сине-желтой крышей. В Екатеринбурге прошлой весной с крыши торгового центра «Дирижабль» убрали сине-желтые панели. На юге Москвы докопались даже до песочницы — ее перекрасили после жалоб местных жителей. В Ставрополе на стадионе «Динамо» закрасили граффити с изображением слона на фоне голубого неба и пшеницы.

Так что озабоченность вице-спикера Даванкова выглядит запоздалой, как и его призыв к правоохранителям объяснить, что сами цвета никто не запрещал. Дело в том, что такие разъяснения уже были — от генпрокуратуры, куда уж выше. Несколько месяцев назад она в ответ на запрос петербургского депутата Бориса Вишневского («Яблоко») пояснила: демонстрация украинского флага, а также сочетание желтого и синего цветов в одежде не дискредитируют армию России. Но, видимо, позиция Генпрокуратуры совершенно не интересна полицейским, которые по-прежнему задерживают и штрафуют за цвет.

Например, цвет маникюра. За него задержали жительницу Ялты, а пожаловался глазастый клиент, зашедший в ее бюро переводов. Полицейские обошлись без штрафа: сфотографировали руки задержанной, провели с ней профилактическую беседу и доложили о маникюре в местное отделение ФСБ. Пошли ли после этого сотрудники ведомства «на ноготочки» в порядке оперативного эксперимента, неизвестно.

В Петербурге на 50 тысяч оштрафовали мужчину в синей толстовке с желтыми надписями. Не вдохновивший полицию лук в протоколе назвали «публичным выражением мнения из хулиганских побуждений».

А мы-то думали, что свобода выражения мнений — конституционное право россиян (статья 29 Основного закона прямо запрещает принуждать к отказу от такового).

Жительницу Москвы оштрафовали на 30 тысяч рублей за желто-синюю шапку и сердечко в тех же цветах.

Эта охота на желто-синий напоминает массовые аресты белорусов за бело-красные цвета одежды, ставшие символом неудавшейся революции. Тогда это казалось абсурдным. Но, видимо, в порядке обмена опытом оказалось усвоено российской полицией.

9 мая в Москве уборщика психоневрологического интерната для престарелых задержали по делу о дискредитации армии после того, как он пришел на работу в желто-синей куртке. Замечательны и личности доносчиков: это якобы пациенты психинтерната.

Еще один гражданин был задержан в Москве в тот же день и за то же самое: он осмелился выйти на люди в желтых штанах и синей куртке. Вопрос цветовой дифференциации штанов полицейские подняли не сразу, поначалу их напрягло то, что Виталий с друзьями распевал мантры. Ну от индуизма до пацифизма один шаг — видимо, так рассуждал наряд, задерживая его. В отделе их ждал приятный сюрприз:

при себе у мужчины оказалась книга веганских рецептов, среди которых нашлись блюда украинской кухни. Ну тут уж и признания не надо, сразу видно, опасный человек. А разве станет другой разгуливать в желтых штанах?

Вообще прецедент любопытный. Как бы теперь не переключились полицейские с одежды на рацион россиян и не начали выискивать любителей борща как заведомо неблагонадежных.

Татьяна Брицкая,

редактор отдела расследований

* Признан в РФ террористической организацией и запрещен

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