Гвардиола рассказал о ссоре между игроком “Манчестер Сити” и игроком во время матча

Пеп Гвардиола, главный тренер “Манчестер Сити”, прокомментировал инцидент, произошедший во время матча Лиги чемпионов между Кевином Де Брюйне и полузащитником команды. ESPN приводит слова этого специалиста.

“Мне нравится энергия. Кевин – не первый человек, который кричит на меня. Не очевидно, как часто он кричит на меня во время тренировок. Но это именно то, чего мы хотим”, – сказал тренер. Тренер добавил, что игрок “исправится” после эмоционального всплеска.18 мая Goal опубликовал статью об инциденте между Гвардиолой, Де Брюйне и “Реалом” во время полуфинального матча Лиги чемпионов. Издание сообщило, что игрок гневно кричал “Заткнись, заткнись!” на специалиста.

Тренер пояснил СМИ, что в тот момент он посоветовал своим игрокам не спешить с развитием атаки. 17 мая “Манчестер Сити” обыграл мадридский “Реал” во втором полуфинале Лиги чемпионов. Эта встреча была выиграна со счетом 4:1. Первый матч между этими командами завершился вничью 1:1. Англичане вышли в финал.