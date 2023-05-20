Лавров заявил, что процесс дедолларизации мировой экономики идет полным ходом

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, объявил о начале процесса дедолларизации мировой экономики. Как пишет РИА Новости, министр иностранных дел сделал это заявление на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Дедолларизация идет, как на практике, так и в концептуальных высказываниях. Бразилия в рамках БРИКС уже предложила серьезно подойти к задаче обеспечения финансовых расчетов в рамках объединения на предстоящем августовском саммите”, – заявил Лавров. Министр отметил, что многие страны разделяют позицию РФ в отношении дедолларизации. В заявлении, сделанном в начале этой недели президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, он сказал, что от мирового доллара отказались.

Александр Новак, заместитель премьер-министра России, в тот же момент рассказал журналистам, что РФ и Иран обсудили вопрос о том, чтобы их взаимные расчеты производились в китайских юанях. Он отметил, что в настоящее время расчеты в национальных валютах двух стран – риалах и рублях – составляют более 80 процентов.