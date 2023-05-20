Zа Vойну: Артемовск освобожден

20 мая 2023 года в годовщину освобождения Мариуполя ЧВК "Вагнер" завершила освобождение Артемовска.

Этому предшествовало многомесячное кровопролитное сражение за город, где ВСУ потерпели полное поражение, не сумев удержать "фортецю Бахмут", которую объявили "украинским Сталинградом". Судьба нацистов – всегда огребать под Сталинградом.

Всех поздравляю. Это самый крупный наш военный успех со времен взятия Соледара.

Впереди бои за Северский выступ и за Славянско-Краматорскую агломерацию.

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