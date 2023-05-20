 

Zа Vойну: Артемовск освобожден

20.05.2023, 19:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

20 мая 2023 года в годовщину освобождения Мариуполя ЧВК "Вагнер" завершила освобождение Артемовска.
Этому предшествовало многомесячное кровопролитное сражение за город, где ВСУ потерпели полное поражение, не сумев удержать "фортецю Бахмут", которую объявили "украинским Сталинградом". Судьба нацистов – всегда огребать под Сталинградом.

Всех поздравляю. Это самый крупный наш военный успех со времен взятия Соледара.
Впереди бои за Северский выступ и за Славянско-Краматорскую агломерацию.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02.23 / Предвыборную кампанию Байдена в 2024 году будет вести его внук

01.06.21 / Оптимальный способ храния дачной обуви: как сделать стойку из пластиковых труб

04.01.23 / “Не могу дышать”: Малахов умоляет молодого фаворита лечь в больницу

17.02.22 / Солидарность: тактика ближнего боя

23.09.22 / Закрывшая глаза на тайный интим с Королевой жена приползла к Николаеву: С нашим днем

24.01.23 / Мнение: Выдавливать из себя русских (с)

23.11.22 / Мнение: «Газпром» перекрывает поставки газа в Приднестровье?

04.11.22 / Помогут очистить лицо без косметических средств и процедур: продукты, борющиеся с прыщами, и механизм их действия

26.11.21 / Пушков назвал виновных в критическом положении стоящей на коленях Украины

19.01.23 / В Екатеринбурге загорелась нелегальная свалка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика