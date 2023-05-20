Мнение: Проблема выбора хобби, санкции против кукольных колясок и уничтожение поддельных шуб

1. В Школе Капитализма я рассказываю о проблеме выбора хобби. Цитирую из начала статьи (ссылка):



Глянцевые психологи говорят, что, цитирую, «очень часто делом жизни становится хобби».



К примеру, Анатолий Карпов с детства знал, чем займётся в будущем. Научившись играть в шахматы в четыре года, он проявил такие способности к игре, что стал сначала учеником Ботвинника, потом спортсменом ЦСКА, а к моменту окончания университета — уже и чемпионом мира.



Маленькая проблема в том, что в мире примерно 650 млн шахматистов, а живых чемпионов мира среди них — чуть больше десятка. Если же мы спустимся по лестнице почёта чуть ниже, мы обнаружим, что если вы не являетесь одним из лучших игроков планеты, то заработать шахматами сможете несуразно мало.



Деньги, слава и власть распределены по профессиям неравномерно…

2. Власти США заявляют, что вводят санкции, чтобы навредить российской «военной машине» (ссылка):

В новый пакет санкций США против России войдут около 300 компаний, судов и самолетов, ограничения коснутся около 70 предприятий России. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Белого дома… <…>

«Мы обновим экономическое давление на Россию, продолжим расширять экспортные ограничения, чтобы России было еще труднее поддерживать свою военную машину», — подчеркнул чиновник, назвав новый пакет антироссийских санкций существенным.

Между тем, на деле американские санкции выглядят как-то так (ссылка):



Вашингтон в рамках санкционного давления на Россию распространил режим экспортного контроля на детские игрушки и медицинское оборудование. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министерство торговли США.

Обновленный список продукции, которая подлежит различным ограничениям при экспорте в Россию — от запрета до требования лицензирования, увеличился на 1224 пункта. В него вошли позиции от трехколесных велосипедов и колясок для кукол до зубных протезов и офтальмологического оборудования. Также в перечне оказались контактные линзы, солнцезащитные очки, куриные инкубаторы, инвентарь для пчеловодства.

Остаётся только гадать, каким образом российские дети и российские пчеловоды поддерживают «российскую военную машину». И, да, напомню, что ограничения на продажу медицинского оборудования подпадают под определение геноцида. Это не новое для американцев преступление, но тем не менее.

Тем временем выпуск военной продукции в России, как сообщают ответственные за это ведомства, увеличился в разы (ссылка).

3. В Правительстве предлагают ужесточить борьбу с некачественными и контрафактными товарами (ссылка):

Минпромторг предложил по-новому наказывать производителей за отсутствие обязательной маркировки. В рамках борьбы с распространением поддельных продуктов, мехов, сигарет и духов ведомство рассматривает возможность уничтожать такие товары и изымать оборудование и транспорт у недобросовестных производителей. Об этом со ссылкой на письмо Министерства промышленности и торговли сообщает газета «Известия».

В ведомстве отметили, что текущие подходы к наказанию производителей отличаются в зависимости от группы товаров. Так, поддельный табак уничтожается, а изделия легкой промышленности планируют отправлять на гуманитарную помощь — соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Минпромторг спросил у профильных ведомств мнения насчет унификации мер по борьбе с контрафактом и немаркированной продукцией.

В теории — всё верно. На практике мы упираемся в проблему обхода санкций и в проблему никого качества систем маркировки. Но в целом, пожалуй, новость положительная. Хлопоты с подключением к государственным айти-системам сильно и справедливо раздражают, но мало влияют на итоговую прибыль предприятий. Что касается импорта, то задачу импортозамещения никто не отменял, а все перечисленные товары — продукты, меха, сигареты, духи — не являются достаточно важными для экономики, чтобы давать импорту полностью зелёный свет. Вот, допустим, радиодетали — другое дело, там импорт нужно защищать и оберегать. А сигареты, в конце концов, можно и отечественные курить.