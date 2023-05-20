 

Минэкологии заявило о планах нарастить темпы деиндустриализации в 2024 году

20.05.2023, 19:33, Разное
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В 2024 году Минэкологии планирует полностью ликвидировать на 20% больше действующих промышленных предприятий, чем в этом.

Подобные целевые показатели установлены нормами Киотского протокола и другими нормативными документами в сфере ESG, уточнили в ведомстве.

Меры коснутся предприятий металлургической, автомобиле- и авиастроительной промышленности. Глава Минэкологии Александр Козлов отмечает, что эти предприятия оказывают самое пагубное воздействие на биосферу.

– Наша цель – добиться нулевых показателей выбросов вредных веществ в атмосферу. Наше ведомство пришло к выводу, что самый оптимальный и наименее затратный способ для этого – закрытие всех загрязняющих предприятий и преобразование их в экологически чистые, – сказал Козлов.

На месте промышленных объектов планируется создание больших экологических пространств, на которых будут размещены лофты, фудкорты для вегетарианцев, магазины безлактозного молока и т.д.

Министр отметил, что Россия и так показывает «впечатляющие» результаты в области экологии. По его словам, за последние 30 лет количество вредных выбросов сократилось почти на 70%, а производящих эти выбросы предприятий – на 40%.

– В последнее время тенденция только усилилась, чему во многом поспособствовали санкционная политика западных стран, – пояснил Козлов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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