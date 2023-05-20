Стираем наволочку и добавляем эфирные масла. Как превратить подушку в средство от морщин
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Специальные подушки, предназначенные для сохранения молодости и красоты, являются достаточно дорогостоящим приспособлением.
Благодаря своей анатомической форме, современным материалам и специально спроектированным выемкам в разных частях, можно избежать неудобного положения во время сна, снизить нагрузку на шею, предотвратить появление морщин и отеков. Однако можно самостоятельно сделать такую подушку, и это получится намного дешевле.
Такое приспособление благотворно скажется на состоянии кожных покровов, а также позволит поддерживать молодость и красоту без особых усилий.
Правильный выбор наволочки
Есть множество различных преимуществ сна на шелковой наволочке. Это помогает предотвратить спутанность и электризацию волос, а также сильные заломы на кожных покровах после сна.
Если не хочется спать на шелке, то можно выбрать атласные наволочки. Они мягкие и помогают обеспечить комфортный сон.
Если имеются высыпания на кожных покровах, то можно приобрести наволочки, которые в составе ткани имеют ионы серебра. Это поможет уменьшить воспаление на коже.
Регулярная стирка подушки
Стирать нужно не только лишь наволочку, но и подушку. Однако, делать это можно только лишь при условии того, что она выполнена из синтетических материалов.
Стирка поможет восстановить правильную форму подушки, так как со временем она несколько проседает под тяжестью головы и обеспечивает намного меньшую поддержку шеи.
Проводить ароматерапию
Эфирное масло или мешочек со смесью трав, который находится под наволочкой, помогут расслабиться и хорошо отдохнуть.
Благодаря ароматерапии можно будет намного проще уснуть. Стоит помнить о том, что именно качественный полноценный сон поможет обеспечить организм мелатонином. Он оказывает серьезное влияние на баланс других гормонов, а также помогает защитить клетки организма от преждевременного старения.
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