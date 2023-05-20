BFM TV – во Франции число уволившихся полицейских достигло рекордного уровня

Всё больше французских полицейских увольняются из-за реформы судебной полиции, запутанного судопроизводства, нехватки кадров и финансов. Многие из них предпочитают перейти в муниципальный отдел, где лучше условия и выше зарплата, передаёт BFM TV.

Проработав в полиции 22 года, следователь Винсент оставляет свой пост. Он уже рассылает резюме на вакансии в частном секторе.

ВИНСЕНТ, полицейский следователь: Даже если зарплата будет меньше и я выйду на пенсию позже, если найдётся такая работа, я соглашусь не раздумывая.

Винсент пока официально не ушёл с работы, однако другие сделали этот шаг без колебаний. Так, в 2022 году непредвиденно уволилось почти 2500 полицейских и 3000 жандармов. Среди причин бывшие стражи правопорядка называют реформу судебной полиции, нехватку кадров и финансов, а также уголовное судопроизводство, которое считают слишком запутанным.

ВИНСЕНТ: Мы опасаемся — и, к сожалению, это не просто опасения, иначе бы мы не хотели уйти, — что утонем под горой дел и пойдём на дно, как уже случалось во многих госучреждениях — будь это больница или другие службы.

Среди популярных направлений переподготовки — муниципальная полиция, которую считают более привлекательным и прибыльным направлением. Два года назад этот бывший сотрудник судебной полиции перешёл в муниципальный отдел.

ЖЕРОМ, бывший полицейский, ставший муниципальным полицейским: Мне удалось договориться о переходе в муниципальную полицию напрямую с мэром, то есть мы обсудили зарплату до того, как я поступил на службу. Здесь условия лучше, потому что, чтобы вы понимали, я начинаю работу в 8 утра, а в 15 часов уже дома.

В ответ на претензии национальная полиция увеличила число кампаний по набору кадров, надеясь, что в ближайшие годы ей удастся преломить такую тенденцию.

Дата выхода в эфир 19 мая 2023 года.

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