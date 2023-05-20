 

BFM TV – во Франции число уволившихся полицейских достигло рекордного уровня

20.05.2023, 19:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Всё больше французских полицейских увольняются из-за реформы судебной полиции, запутанного судопроизводства, нехватки кадров и финансов. Многие из них предпочитают перейти в муниципальный отдел, где лучше условия и выше зарплата, передаёт BFM TV.

Проработав в полиции 22 года, следователь Винсент оставляет свой пост. Он уже рассылает резюме на вакансии в частном секторе.

ВИНСЕНТ, полицейский следователь: Даже если зарплата будет меньше и я выйду на пенсию позже, если найдётся такая работа, я соглашусь не раздумывая.

Винсент пока официально не ушёл с работы, однако другие сделали этот шаг без колебаний. Так, в 2022 году непредвиденно уволилось почти 2500 полицейских и 3000 жандармов. Среди причин бывшие стражи правопорядка называют реформу судебной полиции, нехватку кадров и финансов, а также уголовное судопроизводство, которое считают слишком запутанным.

ВИНСЕНТ: Мы опасаемся и, к сожалению, это не просто опасения, иначе бы мы не хотели уйти, что утонем под горой дел и пойдём на дно, как уже случалось во многих госучреждениях будь это больница или другие службы.

Среди популярных направлений переподготовки — муниципальная полиция, которую считают более привлекательным и прибыльным направлением. Два года назад этот бывший сотрудник судебной полиции перешёл в муниципальный отдел.

ЖЕРОМ, бывший полицейский, ставший муниципальным полицейским: Мне удалось договориться о переходе в муниципальную полицию напрямую с мэром, то есть мы обсудили зарплату до того, как я поступил на службу. Здесь условия лучше, потому что, чтобы вы понимали, я начинаю работу в 8 утра, а в 15 часов уже дома.

В ответ на претензии национальная полиция увеличила число кампаний по набору кадров, надеясь, что в ближайшие годы ей удастся преломить такую тенденцию.  

Дата выхода в эфир 19 мая 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02.22 / В Совфеде увидели позитив в обращении Байдена к народу России

19.11.20 / Против врача, сказавшего журналистам, что в крови белоруса Бондаренко не было алкоголя, открыли уголовное дело

19.02.22 / Экономика: Чем опасна дорогая нефть

18.02.22 / Глава МОК раскритиковал «холод» тренеров по отношению к Валиевой

19.02.21 / Около Стоунхенджа обнаружены древние захоронения

12.08.21 / “Пикник по-украински!” Леся Никитюк позавтракала на обочине в супер-откровенном бикини

05.01.21 / Актера Владимира Коренева похоронили в Москве

11.08.21 / Зеленский назначил на должности в украинские суды 16 судей

16.06.21 / Ракова назвала доступные москвичам вакцины от COVID

12.02.21 / Украина и ЕС хотят подписать Соглашение о совместном авиапространстве “как можно раньше в 2021 году”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика