 

Глава МИД Иордании – РФ — стабилизирующий фактор в Сирии

20.05.2023, 19:05, Новости дня
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Россия в Сирии играет роль стабилизирующего фактора, без которого в стране снова наступит хаос, заявил глава МИД Иордании Айман Сафади в своём интервью для Der Spiegel. По словам Сафади, сирийский кризис нужно урегулировать путём диалога: в этой связи он напомнил о своей недавней встрече с Башаром Асадом, в ходе которой Асад выразил готовность содействовать урегулированию.


AP

Сирийский кризис длится уже 12 лет, и он принёс множество страданий, а также поставил под угрозу глобальную безопасность, заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади в своём интервью для Der Spiegel. Сафади отметил, что Иордания сильно почувствовала на себе события в Сирии: сейчас на территории страны находится 1,3 миллионов сирийских беженцев. Именно поэтому Иордания выступает с инициативой, призванной шаг за шагом положить конец сирийскому кризису.

Комментируя свою встречу с Башаром Асадом, Сафади отметил, что сирийский лидер выразил готовность принять участие в урегулировании кризиса. Сафади подчеркнул, что военного способа разрешения сирийской проблемы не существует: требуется диалог. По словам Сафади, в ходе встречи с Асадом они обсудили вопросы гуманитарной помощи, поиска пропавших без вести, а также создания условий по возвращению сирийских беженцев на родину.

Сафади также отметил роль РФ в сирийском кризисе. Он подчеркнул, что РФ является стабилизирующим фактором, без которого ситуация соскользнула бы в хаос. Сафади также приветствовал мирное соглашение, заключённое между Ираном и Саудовской Аравией при посредничестве Китая.

Глава МИД Иордании подчеркнул важность урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. В этой связи он отметил роль Германии, заявив, что Берлин имеет отличные отношения с арабскими странами и Израилем, что в свою очередь можно использовать для разрешения конфликта. Сафади подчеркнул роль своей немецкой коллеги Анналены Бербок, заявив, что она активно вовлечена в процесс нормализации израильско-палестинских отношений. 
 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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