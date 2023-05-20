 

SHAMAN предложили наградить государственным званием

20.05.2023, 19:00, Новости дня
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Появление SHAMAN на российском музыкальном небосклоне для многих меломанов стало лучом света в темном царстве. Особенно рады его появлению те, чьи струны души оказались затронуты патриотичными песнями Ярослава Дронова (Настоящее имя певца ШАМАН – Прим. ред.).

На его выступлении собираются битком набитые стадионы. А слушатели плачут от счастья после прослушивания новых песен, которые, несомненно так же станут хитами.

Неудивительно, что поклонники SHAMAN хотят добиться признания мастерства и таланта своего кумира и делятся своими мыслями в Сети. В Дзен-канале “Дни.ру”, например, даже предложили наградить ШАМАН государственным званием.

По мнению автора комментария, тот факт, что Николай Басков получил “Народного артиста” за песню “Шарманка”, а Григорий Лепс – за “Рюмку водки на столе” свидетельствует о том, что подобная награда совершенно незаслуженно еще не стоит на видном месте в квартире ШАМАНа.

Именно поэтому звание якобы должно быть даровано SHAMAN за его заслуги. Взять хотя бы то, как сильно он вдохновляет своих слушателей.

“Когда звучит “Встанем”, я сползаю с дивана”, “Любим, восхищаемся, поем его песни”, “Талантище и просто хороший человек”, “Мощная энергетика от природы, яркая внешность и безупречный вокал”, – похвалили комментаторы SHAMAN в очередной раз.


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