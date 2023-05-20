Алибасов раскрыл неожиданные детали отношений Пугачевой и Распутиной

В 90-е годы прошлого столетия на российской сцене появилась яркая звезда – Маша Распутина. Девушка, приехавшая из глухой провинции, выбрала довольно провокационный образ.

Маша всегда предпочитала выступать в достаточно эпатажных костюмах и исполняла, по тем временам, откровенные песни. Певица не боялась вызывать неодобрение у своих консервативных коллег.

Однако не все в нашем шоу-бизнесе приняли Распутину с распростертыми объятиями. Бари Алибасов вспоминает, что многие коллеги невзлюбили не только стиль, но и музыку Маши. По словам Алибасова, сама Алла Пугачева относилась к исполнительнице с чувствами, описываемыми не иначе как неприязнь. В этом плане Примадонна была не одинока.

“Ее не любили все артистки и не переваривали, прям все”, – поделился скандальный продюсер о блондинке.

Стоит подчеркнуть, что мужская половина эстрады в то время относилась к Маше Распутиной не так критично, как женская. Бари Алибасов как-то сделал откровенное признание. Продюсер заявил, что был бы рад ухватить коллегу по цеху за соблазнительные выпуклости.

Однако Маша Распутина нашла свою настоящую любовь в 1999. Избранником певицы стал бизнесмен Виктор Захаров.

С годами Маша Распутина перестала будоражить умы поклонников своим внешним видом. Певица стала выбирать более скромные наряды и больше не появляется на публике в откровенных костюмах. По ее словам, веселые деньки уже остались в далеком прошлом.

Да и на сцену звезда выходит только ради удовольствия. У артистки появились другие приоритеты.

Сейчас певица ударилась в занятия философией йоги. Артистка говорит, что в данный момент как будто прозрела, ей открылась истина, а с небес на нее посыпалась правда.

Имя Маши Распутиной до сих пор вызывает интерес и восхищение у многих поклонников. Ее голос и музыкальный талант остаются неподвластными времени и продолжают радовать слушателей.