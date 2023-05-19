 

На Патриарших прудах запретят продажу алкоголя и откроют выставку достижений российской промышленности

19.05.2023, 17:13, Разное
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Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ «О благоустройстве и реновации Пресненского района города Москвы». Согласно документу, с 1 июля 2023 года в радиусе одного километра от Патриарших прудов вводится запрет на продажу алкоголя и работу ночных клубов.

«Когда-то у нас был тихий район, но несколько лет назад сюда пришло всё столичное отребье. Мы устали просыпаться от пьяных возгласов, звуков гомосексуальных оргий и криков в поддержку уголовника Навального*», – рассказала местная жительница Валерия Солнечная. 

На месте бывших «Патриков» через год должна появиться Выставка достижений российской промышленности и сельского хозяйства. К 1 сентября планируется открыть временную экспозицию Краснодарского края, где будут представлены кубанские овощи и фрукты. 

Владельцам заведений общественного питания, которые будут вынуждены покинуть район, столичная мэрия пообещала представить оборудованные помещения в Новой Москве.

«Мы живём в правовом государстве, все получат компенсацию. Один бар уже переехал в посёлок Знамя Октября, другой клуб готовится переместиться в Химки. Всем поможем начать новую жизнь на новом месте», – написал на своей странице в «Одноклассниках» заместил главы столичной Общественной палаты Яков Петренко. 

С 1 июля на территории Пресненского района будет организовано круглосуточное патрулирование силами казаков станицы «Патриаршая». Дружинники планируют проводить разъяснительные беседы с местными жителями и гостями, а нарушителей установленных правил – передавать полиции. 

*лицо, признанное в РФ экстремистом и террористом

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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