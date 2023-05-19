 

Цена iPhone 11 в России упала до рекордно низкого уровня

19.05.2023, 17:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В российских интернет-магазинах цена на iPhone 11 упала до рекордно низкого уровня. На это обратил внимание Hi-Tech Mail.Ru.

Когда iPhone 11 вышел на рынок четыре года назад, его цена составляла 60 тысяч рублей. Сейчас базовую модель из 11-й линейки можно приобрести всего за 40 тысяч рублей, а то и меньше. Разница в цене составляет более 30 процентов.

Apple анонсировала iPhone 11 на презентации 10 сентября 2019 года как своего рода преемника iPhone XR. Смартфон получил чип Apple A13 Bionic, iOS 13, аккумулятор емкостью 3,110 мАч и двойную камеру.

iPhone 11 был популярным выбором на протяжении многих лет. Низкая стоимость – одна из причин, почему он до сих пор пользуется спросим среди россиян.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04.21 / Счетная палата подала тендерную заявку на аудит МАГАТЭ, ОЗХО и Интерпола

24.09.20 / Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями: первые фото малыша

15.08.20 / Мнение: За беспорядками в Белоруссии видны уши польских спецслужб

27.03.22 / Элтон Джон написал трогательное послание своим детям в честь собственного 75-летия

27.09.20 / Мнение: Семья становится на Западе предметом роскоши

26.12.21 / Пугачева, Киркоров и Моргенштерн стали самыми обсуждаемыми музыкантами года

21.12.22 / Мнение: Беспросвет и цинизм

04.08.20 / 10 селестинских пророчеств. О чем они?

19.04.22 / Обнаружено новое свойство «хорошего» холестерина

30.12.22 / Отар Иоселиани: «Пить не с кем во Франции, вот это очень важно»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика