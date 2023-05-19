Цена iPhone 11 в России упала до рекордно низкого уровня

В российских интернет-магазинах цена на iPhone 11 упала до рекордно низкого уровня. На это обратил внимание Hi-Tech Mail.Ru.

Когда iPhone 11 вышел на рынок четыре года назад, его цена составляла 60 тысяч рублей. Сейчас базовую модель из 11-й линейки можно приобрести всего за 40 тысяч рублей, а то и меньше. Разница в цене составляет более 30 процентов.

Apple анонсировала iPhone 11 на презентации 10 сентября 2019 года как своего рода преемника iPhone XR. Смартфон получил чип Apple A13 Bionic, iOS 13, аккумулятор емкостью 3,110 мАч и двойную камеру.

iPhone 11 был популярным выбором на протяжении многих лет. Низкая стоимость – одна из причин, почему он до сих пор пользуется спросим среди россиян.