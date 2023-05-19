Воплощение элегантности и утонченности! Костюмы в тонкую полоску: модные тенденции 2023 года

Есть предметы гардероба, которые являются универсальными, вневременными и никогда не выходят из моды. Например, костюмы, состоящие из пиджака и брюк/юбки. И есть также принты, которые всегда сохраняют свою актуальность. Например, рисунок в полоску.

Если совместить эти два аспекта, тогда получится весьма модный этим летом тренд. Речь идет о костюмах в тонкую полоску, состоящих из двух элементов. Вдохновляемся идеями эффектных аутфитов.

Брючные костюмы

С появлением феминизма, равноправия женский гардероб пополнился мужскими предметами одежды. Например, раньше костюмы из брюк и пиджака носили исключительно мужчины. А сейчас то наряд из разряда унисекс.

Брючный костюм мужского кроя еще больше подчеркивает хрупкость и женственность. Он позволяет создать элегантный и изысканный образ.

Этим летом отдавайте предпочтение брючному костюму в тонкую продольную полоску. Если вам нужен офисно-деловой лук, тогда рассмотрите одежду в темных оттенках. Черный брючный костюм в мелкую белую полоску идеально подойдет для деловой встречи, конференции, совещания и т. д.

Обратите внимание на то, что костюм не должен быть облегающим. Пусть он будет оверсайз.

С юбкой

Сделать больше акцента на женственности и элегантности помогут костюмы, состоящие из блейзера и юбки. Здесь важно подобрать изделия подходящего фасона. Например, если мы говорим о юбке, тогда лучше, если это будет юбка-карандаш, не стареющая классика. На изделии может быть разрез в нижней части на подоле.

Что касается блейзера, то очевидно, что он должен быть оверсайз. Можно рассмотреть изделие с подплечниками. Тогда в верхней части тела добавится объема, что особенно актуально для тех, кто хочет скрыть полные бедра.

Под блейзер можно надеть майку или футболку. Еще одна тенденция моды – это майка из шелка или атласа. Должно создаться впечатление, будто вы пришли на работу в ночной сорочке, которую заправили в юбку с высокой посадкой. Этот элемент придает образу раскованности и непринужденности. Дополните наряд элегантными туфлями на каблуках.

Цветные костюмы

Лето на то и лето, чтобы использовать насыщенные цвета в одежде. В связи с этим рассмотрите костюмы в мелкую продольную полоску любого цвета, а не только черного и других темных оттенков. Хорошо смотрятся бежевые, розовые, салатовые, голубые изделия. Вертикальная полоска однозначно стройнит, поэтому можете не бояться светлой одежды, которая по правилам добавляет объема.

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Цветные костюмы вы можете разбавлять аксессуарами нейтральных и темных оттенков. Например, это может быть темная сумочка или черные туфли.

С асимметрией

Если костюмы в полоску сами по себе кажутся вам слишком скучными, тогда подберите изделие оригинального фасона и декора. Например, мелкая полоска может располагаться в разных направлениях: не только вертикально, но также и горизонтально и по диагонали. Оригинальным решением будет подобрать блейзер асимметричного кроя, где часть подола будет выше, а другая — ниже. Если вам нужен экстравагантный лук, тогда возьмите такую идею на вооружение.

Размера XXXL

Еще один вариант для креативных девушек, которым нравится эпатировать. Речь идет о тренде 2023 года на одежду размера XXXL. Это как умноженный в несколько раз оверсайз. Одежда кажется не чуть великоватой, а просто огромной: такой, что вы должны в ней буквально утопать.

Нельзя не отметить, что такие гигантские костюмы выглядят причудливо. Вряд ли они подойдут для создания офисно-деловый луков, для официальных мероприятий. Зато для презентации экстравагантного образа, даже для посещения вечеринки это весьма неплохая идея.

Можете рассмотреть любые комплекты: и с брюками, и с юбками. Помните, что гигантского размера должен быть пиджак или блейзер.