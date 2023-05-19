 

На 15-й Парковой улице возведут дом из двух корпусов по реновации

19.05.2023, 16:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Запланировано возведение двух монолитных корпусов с подземной автостоянкой. Разрешение на строительство уже выдали, заявил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он уточнил, что общая площадь новостройки составит 35,8 тысячи квадратных метров. В доме будет 609 квартир: 127 однокомнатных, 387 двухкомнатных и 95 “трешек”.

Переселенцам передадут квартиры с полной отделкой комфорт-класса в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными правительством столицы.

Войстратенко отметил, что Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ. После начала строительства специалисты ведомства составят график проверок и будут следить за качеством строительства и применяемых материалов.

Специалисты установят техническое оборудование для безопасной эвакуации людей в случае чрезвычайных ситуаций. Входные группы оборудуют на уровне земли, что удобно для маломобильных жильцов: пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, мам с колясками.

Первые этажи будут нежилыми. Там расположатся помещения общественного назначения, магазины, службы сервиса.

Во дворе обустроят зоны отдыха, установят детские и спортивные площадки. Рядом с домом высадят деревья, кустарники и цветы, разобьют газоны, проложат пешеходные дорожки.

Программа реновации набирает обороты. С января по апрель 2023 года для переселенцев построили свыше 4,5 тысячи квартир. Из ветхого жилья в комфортабельные современные дома переезжают 114 тысяч человек.

Всего с начала действия программы построено 247 домов. Их общая площадь – 3,5 миллиона квадратных метров.

Власти Москвы утвердили программу реновации в августе 2017 года. В нее включили 5175 домов. В основном это так называемые хрущевки, возраст которых превышает 50 лет. В наши дни такое жилье устарело морально и физически.

Стартовые площадки для строительства домов подобраны во всех округах. Они расположены рядом со старым жилым фондом – участники программы получат квартиры в том же районе и сохранят привычный образ жизни.

Программа реновации проходит в три этапа. Первый завершится к 2025 году, второй – в 2028-м, а третий пройдет в 2029-2032 годах. Новое жилье получат более миллиона москвичей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06.20 / В ставропольском избиркоме пояснили ситуацию с инфицированными сотрудниками комиссий

11.01.22 / В Польше объяснили политику сдерживания РФ страхом

08.10.20 / Тихановская «не слышала» об объявлении ее в розыск в России

04.08.20 / Наблюдатели: российские самолеты обстреляли позиции повстанцев в Латакии

03.06.21 / В сервисах аренды электросамокатов в Петербурге начались обыски

19.11.21 / Россия попала в «чёрный список» США по свободе вероисповедания

01.07.20 / Зеленский поручил подготовить концепцию революционной судебной реформы – Саакашвили

14.01.22 / Посол РФ в Британии объяснил, как НАТО использует Украину

29.09.20 / Россия преодолела зависимость от поставок продукции с Украины и из стран НАТО

01.10.20 / Палата представителей одобрила новые меры против принудительного труда в Китае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика