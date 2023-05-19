 

“Доченька всегда плачет”: после 10 лет брака с Чумаковым Ковальчук запела о расставании

19.05.2023, 16:05, Новости дня
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Случилось это во многом из-за продолжительности союза, ведь жгучий брюнет и яркая блондинка закрутили роман еще совсем молодыми. Пара образовалась в 2007 году, и хотя до свадьбы не доходило аж до 2013-го, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук смогли создать прекрасную семью и вырастить дочь.

Сплетники судачили, мол, исполнитель хита “Довелось” выбрал себе жену не под стать. Некоторые распространяли сплетни ввиду зависти и человеческой слабости, но были и те, кто искренне задумался о разладе в звездной семье.

Недавно Юлия Ковальчук выпустила трек “Прощай” и запела о расставании, однако без прямых указаний на личность Алексея Чумакова. “Мне так больно тебя терять”, — артистка обращается к образному любимому в тексте композиции.

На страничке в соцсети Юлия Ковальчук рассекретила отношение ребенка к новой песне. “Почему-то доченька всегда под нее плачет”, — поделилась звездная блондинка после 10 лет брака с мужем.

Знаменитость отметила, что наследница, несмотря на пролитые слезы, выучила слова наизусть. А вот Алексей Чумаков публично на выход песни не отреагировал. Фанаты подозревают, что тема трека вовсе не беспочвенна. Все-таки Юлия Ковальчук поет от первого лица и будто намекает о крахе собственных отношений.


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