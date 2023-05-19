Представлен первый в мире AR-ноутбук без дисплея

Израильский стартап разработал первый в мире ноутбук Spacetop без экрана. Пользователь может взаимодействовать с ним с помощью AR-очков. Об этом пояснила компания Toms Hardware.

Spacetop представляет собой устройство на базе Android. Надев специальные очки, пользователь сможет видеть экран дополненной реальности размером до 100 дюймов. Разрешение составляет 1080p для каждого глаза. Поскольку весь контент на ноутбуке будет отображаться только в AR, никто другой не сможет увидеть, что делает пользователь.

Гаджет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 865, графической картой Adreno 650 и 8 ГБ оперативной памяти. Он также имеет 256 ГБ встроенной памяти. Ноутбук может проработать до 5 часов от батареи, а вес составляет около 1,5 кг.

Spacetop оснащен модулями Wi-Fi 6, 5G и Bluetooth 5.1. Однако у “ноутбука будущего” есть существенный недостаток. В настоящее время он может работать только с веб-приложениями.