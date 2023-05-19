 

Минцифры: «белые хакеры» нашли на «Госуслугах» 34 уязвимости

19.05.2023, 15:45, Разное
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ТАСС сообщает, что, по данным Министерства финансов России, программа поиска уязвимостей портала госуслуг выявила 34 ошибки в течение трех месяцев.

По данным ведомства, эти уязвимости выявили “белые хакеры”. В министерстве сообщили, что “за три месяца более 8400 багбаунти-тестеров проверяли безопасность порталов и соревновались за вознаграждение”. Пресс-служба также подтвердила, что было обнаружено 34 уязвимости.

Большинство из этих уязвимостей имеют среднюю или низкую степень критичности.

В апреле Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону “О воинской обязанности” и закону о службе. Граждане, призванные на военную службу, не могут покидать Россию до явки в военкоматы. Повестки отправляются, в том числе, и через портал Госуслуг.


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