Полностью вытесняет сорняки: в РАН рассказали о пользе борщевика Сосновского

В Российской академии наук (РАН) прошло заседание, посвящённое старту сезона полевых работ. В ходе дискуссии ведущие агрономы поделились новыми подходами в земледелии.

Выступавшая с трибуны РАН учёный агроном, доктор биологических наук Инна Борщ представила доклад о пользе для роста урожайности борщевика Сосновского.

«Всё о чём говорится в моих публикациях о борщевике Сосновского носит эмпирический характер, то есть проверено на личном опыте и приусадебном участке, – подчеркнула учёный. – Я уже год сажаю это неприхотливое растение, которое самостоятельно уничтожает все сорняки, а недавно ко мне бросила приезжать свекровь. Ещё одно несомненное преимущество борщевика – его не надо поливать и пропалывать».

В РАН рекомендовали в начале полевого сезона отводить посевные площади под борщевик, а потом, когда растение уничтожит все сорняки и подготовит почву, провести химическую обработку участка и посадить овощные культуры.

Также академики напомнили, что землю можно начинать готовить и холодное время года, засеивая её озимым сортом борщевика. Осенью 2019 года в Краснодарском крае, Ростовской области и Адыгее под посевы растения были выделены рекордные 170 тысяч гектаров земли.

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