Вы когда-нибудь слышали о сухой чистке лица? Это полезная процедура, которую легко проводить дома

Когда речь заходит о заботе о коже, мы время от времени встречаемся с новыми методами и процедурами, стремясь улучшить и сохранить здоровье кожи лица. Одним из таких методов является сухая чистка, или сухой пилинг. Многие слышат об этой процедуре впервые, и очень зря, ведь она может быть очень полезной для кожи лица, причем как для сухой, так и проблемной и склонной к жирности.

Что такое сухая чистка

Сухая чистка кожи лица – это метод, при котором применяется щетка с жесткими щетинами для нежного отшелушивания кожи без использования жидкости. Эта процедура часто применяется с целью улучшения кровообращения, удаления омертвевших клеток и сокращения проявлений целлюлита. В последние годы сухая чистка лица приобретает все большую популярность, и многие отмечают, что она способна улучшить структуру кожи, уменьшить видимость тонких морщин и заломов, а также способствовать лимфодренажу.

Преимущества сухой чистки лица

Сухая чистка лица обладает несколькими преимуществами. Одним из главных достоинств является отшелушивание. Косметологи говорят о том, что сухая чистка способна эффективно удалять омертвевшие клетки кожи, что в свою очередь способствует улучшению текстуры и внешнего вида кожи. Это особенно полезно для тех, у кого кожа сухая или тусклая.

Еще одним преимуществом сухой чистки лица является стимуляция кровообращения. Нежное давление щетки на кожу способно активизировать кровоток, обеспечивая более интенсивное поступление кислорода и питательных веществ в клетки кожи. Это способствует ее омоложению.

Воздействие на лимфу

Кроме того, сухая чистка может способствовать лимфодренажу. Лимфатическая система ответственна за удаление отходов и токсинов из организма, и предполагается, что стимуляция этой системы путем сухой чистки может содействовать улучшению общего состояния здоровья и самочувствия.

Выбор подходящей щетки для сухой чистки

Особое внимание следует уделить правильному выбору щетки для лица и тела. Щетка, предназначенная для использования на лице, должна быть значительно более мягкой по сравнению с той, которая применяется на теле. Не выбирайте щетку со слишком жесткой щетиной, поскольку она может вызвать появление дерматита из-за своих слишком агрессивных абразивных свойств. А это негативно влияет на сухую кожу.

Иногда косметологи рекомендуют использовать достаточно мягкую щетку для сухой чистки и лица, и тело. Однако лучше все же приобрести отдельную, более мягкую щетку исключительно для лица, с учетом как косметологических, так и гигиенических аспектов, а для тела взять более жесткую.

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Подберите щетку из экологически чистых материалов, например ручка может быть выполнена из древесины. Важно, чтобы она удобно лежала в ладони. Что касается ворса, то рекомендуется выбирать растительные волокна, специально адаптированные для более мягкого воздействия на кожу лица.

Выбор варежек

Также можно воспользоваться махровыми полотенцами и варежками для сухого пилинга лица, которые доступны во многих магазинах косметики. Некоторые производители разработали специальные рукавички и перчатки для сухого пилинга в домашних условиях, причем они довольно доступны. Они являются отличной альтернативой щеткам и могут быть даже более комфортными и приятными в использовании.

Длительность эффекта

Важно помнить, что сухая чистка лица может оказывать лишь временный эффект, и длительные положительные трансформации кожи не гарантированы. В момент проведения процедуры кровообращение временно усиливается в области обработки, из-за чего и видны положительные изменения. Однако, если данная процедура приносит вам удовлетворение и помогает вам выглядеть и чувствовать себя лучше, нет причин отказываться от нее.

Как делать сухую чистку лица: пошаговая инструкция

Если вы хотите провести сухую чистку лица в домашних условиях, важно соблюдать правильную технику, чтобы не повредить кожу. Вот несколько рекомендаций по процедуре:

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Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят Очистите кожу. Перед началом данной косметологической процедуры важно правильно очистить кожу с помощью мягкого очищающего средства. Это поможет удалить любую грязь, жир или макияж, которые могут присутствовать на вашей коже, благодаря чему можно обеспечить максимальный эффект от сухого пилинга. Начните с подбородка. При сухой чистке лица важно начинать с области подбородка и плавно двигаться вверх по естественным контурам лица к ушам. Используйте мягкие восходящие движения, избегая сильного давления или движений туда и обратно. Избегайте чувствительных участков. При сухой чистке лица обязательно стоит избегать воздействия на такие области, как область вокруг глаз и рта. Сфокусируйтесь вместо этого на щеках, лбу и носу, где отшелушивающий и стимулирующий эффект сухой чистки будет точно виден. Надавливайте нежно. При проведении сухой чистки лица важно не переусердствовать. Не стоит сильно нажимать, также избегайте возвратно-поступательных движений, поскольку это может вызвать раздражение или повреждение кожи. Вместо этого делайте только легкие круговые, чтобы мягко отшелушивать и стимулировать кровообращение. Нанесите увлажняющий крем. После сухой чистки лица необходимо нанести увлажняющий крем для того, чтобы сбалансировать уровень увлажнения кожи и защитить ее от дальнейших повреждений. Ищите легкий и нежирный увлажняющий крем для вашей кожи, поскольку более плотный крем могут забивать поры и способствовать появлению прыщей.

И последнее. После каждой процедуры сухого пилинга не забывайте очищать используемые щетку или варежку. Промойте ее под проточной водой и обработайте мыльным очищающим средством – лучше натуральным мылом, например хозяйственным. Ну и для надежности изредка наносите на щетку немного эссенции с маслом чайного дерева (несколько капель масла разбавьте водой в пропорции 1:2 и обработайте щетку). Эти простые манипуляции позволят держать щетку в полной чистоте, а ваше лицо – в безопасности от бактерий и инфекции.

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Недостатки сухой чистки лица

Сухую чистку лица не следует проводить ежедневно. Чрезмерное отшелушивание может вызвать раздражение и повреждение кожи, поэтому проводить ее можно не чаще двух раз в неделю.

Сухая чистка лица имеет и некоторые недостатки, которые следует учитывать:

Если неправильно выполнять сухую чистку или использовать слишком жесткую щетку, можно вызвать раздражение кожи, микротравмы и повреждение защитного слоя. В первую очередь это касается обладательниц чувствительной и тонкой кожи. Людям с такими проблемами,как акне, розацеа или экзема, не стоит делать такую чистку, чтобы не усугубить эти состояния. Сухая чистка не способна глубоко очистить поры, особенно если они забиты черными точками или себумом. Для этой цели могут потребоваться более интенсивные методы очищения.

Сухая чистка лица, при условии правильного выполнения, может представлять ценное дополнение к вашему регулярному уходу за кожей. Следуя этим советам и используя мягкую щетку с натуральными щетинками, вы сможете проводить безопасное и эффективное отшелушивание, стимулируя кровообращение и придавая вашей коже здоровый вид.

Также стоит учитывать свой тип кожи и не игнорировать любые негативные реакции кожи, так как некоторым людям сухая чистка может быть только во вред. Поэтому рекомендуется проконсультироваться с дерматологом или косметологом перед выполнением сухой чистки лица.